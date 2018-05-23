Бессонные ночи наносят непоправимый вред здоровью мужчин

Несколько ночей без сна наносят непоправимый вред здоровью мужчин. Об этом заявили ученые из Университета Колорадо в Боулдерe.

Специалисты провели исследование с участием 30 здоровых мужчин. Результаты эксперимента опубликованы в журнале PNAS.

Мужчины провели взаперти шесть дней. Первые два дня они жили по обычному распорядку, затем их перевели на обратный режим. Питание и активная деятельность — ночью, а днем — восемь часов сна.

После смены распорядка дня у мужчин были взяты анализы крови, которые показали деформацию в 129 соединениях.

Также выяснилось, что в организме активизируется белок глюкагон, который заставляет печень отправлять в кровь больше сахара.

Как утверждают ученые, это объясняет, что среди работников ночных смен много больных диабетом.

«Это говорит о том, что джетлаг или пара ночей работы способны быстро поменять физиологию человека, причем на длинной дистанции это может нанести серьезный вред здоровью», — отметил один из авторов исследования.

Добавим, в 2016 году канадские ученые установили, что у людей, работающих в ночные смены, значительно возрастает вероятность развития рака. В частности, у мужчин, работающих ночью, шансы появления рака предстательной железы повышаются втрое, пишут «Известия»

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