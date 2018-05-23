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Бессонные ночи наносят непоправимый вред здоровью мужчин
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Бессонные ночи наносят непоправимый вред здоровью мужчин 

Мир24 16 минут назад
Несколько ночей без сна наносят непоправимый вред здоровью мужчин. Об этом заявили ученые из Университета Колорадо в Боулдерe.
Специалисты провели исследование с участием 30 здоровых мужчин. Результаты эксперимента опубликованы в журнале PNAS.
Мужчины провели взаперти шесть дней. Первые два дня они жили по обычному распорядку, затем их перевели на обратный режим. Питание и активная деятельность — ночью, а днем — восемь часов сна.
После смены распорядка дня у мужчин были взяты анализы крови, которые показали деформацию в 129 соединениях.
Также выяснилось, что в организме активизируется белок глюкагон, который заставляет печень отправлять в кровь больше сахара.
Как утверждают ученые, это объясняет, что среди работников ночных смен много больных диабетом.
«Это говорит о том, что джетлаг или пара ночей работы способны быстро поменять физиологию человека, причем на длинной дистанции это может нанести серьезный вред здоровью», — отметил один из авторов исследования.
Добавим, в 2016 году канадские ученые установили, что у людей, работающих в ночные смены, значительно возрастает вероятность развития рака. В частности, у мужчин, работающих ночью, шансы появления рака предстательной железы повышаются втрое, пишут «Известия».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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