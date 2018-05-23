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Врачи: бессонные ночи наносят непоправимый урон здоровью мужчин
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Врачи: бессонные ночи наносят непоправимый урон здоровью мужчин 

МедикФорум 50 минут назад
Фото: МедикФорум
Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдерe констатировали: бодрствование по ночам причиняет непоправимый вред здоровью мужчин. Журнал PNAS опубликовал подробности экспериментов, которые побудили ученых сделать заключение о повышенной опасности бессонных ночей для представителей сильного пола. В них приняли участие 30 здоровых мужчин, которые в течение шести дней находились под пристальным наблюдением специалистов. Первые два дня участники испытаний жили в соответствии со своим обычным распорядком дня, но после этого их перевели на режим, предусматривающий питание и активная деятельность в ночное время и продолжительный сон днем. Анализы крови, которые были взяты после этого у испытуемых, показали: в 129 молекулярных соединениях присутствует деформация, которой не наблюдалось у людей перед тем, как им сменили режим. Кроме того, были замечены изменения в работе печени.
«После смены распорядка дня в организме активизировался белок глюкагон, заставляющий печень отправлять в кровь больше сахара. Это может объяснять тот факт, что среди работников ночных смен наблюдается много больных диабетом», — поделились мнение авторы работы.
Ученые убеждены, что смена биологически обусловленных дневных и ночных ритмов (включая джетлаги и необходимость работать по ночам) способна быстро поменять физиологию человека. На длинной дистанции это уже причиняет серьезный ущерб здоровью, в некоторых случаях — неисправимый, отметили исследователи. В предыдущих исследованиях учеными была установлена связь между работой в ночные смены и значительно повышенным риском развития рака. Причем у мужчин, которым приходится работать в ночное время суток, сразу в три раза повышается вероятность рака предстательной железы. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые назвали причиной эпидемии рака во всем мире хозяйственную деятельность человека.
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