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Путин вручит семье из Немана орден «Родительская слава»
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Путин вручит семье из Немана орден «Родительская слава» 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Светлана и Андрей Луста и их 10 детей, живущие в Немане, получат орден «Родительская слава». Почетную награду 1 июня в Кремле им вручит глава государства Владимир Путин, сообщает администрация района.
Младшему ребенку в семье Луста — 3 года, а старшему — 27 лет. В Москву они полетят полным составом.
«В ожидании, конечно. Волнение, беспокойство, потому что предстоит, как нам сказали, представлять Северо-Западный регион. Поэтому очень переживаем, как всё это пройдёт», — рассказала Светлана Луста РИА «Балтик Плюс».
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