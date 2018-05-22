Путин вручит семье из Немана орден «Родительская слава» 

Светлана и Андрей Луста и их 10 детей, живущие в Немане, получат орден «Родительская слава». Почетную награду 1 июня в Кремле им вручит глава государства Владимир Путин, сообщает администрация района.
Младшему ребенку в семье Луста — 3 года, а старшему — 27 лет. В Москву они полетят полным составом.
«В ожидании, конечно. Волнение, беспокойство, потому что предстоит, как нам сказали, представлять Северо-Западный регион. Поэтому очень переживаем, как всё это пройдёт», — рассказала Светлана Луста РИА «Балтик Плюс».