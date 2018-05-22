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3 эффективные тренировки, которые помогут быстро привести себя в форму перед отпуском
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3 эффективные тренировки, которые помогут быстро привести себя в форму перед отпуском 

Harper’s Bazaar 28 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
До лета меньше двух недель, а вы по-прежнему недовольны фигурой? Все поправимо! За самыми правильными советам мы обратились к Руслану Панову, эксперту-методисту и координатору направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.
Первый вид тренировок, который подойдет абсолютно всем — сайклинг. Тренировки на стационарных велотренажерах безопасны и даже в групповом формате позволяют работать над всеми качествами организма: скоростью, силой, выносливостью мышц и кардиосистемы, мощностью. Безопасность суставам обеспечивает цикличность и полное отсутствие ударной нагрузки. Использование разных режимов в течение одной тренировки дает возможность все время работать «на стрессе», а это один из ключевых показателей эффективной тренировки. Отдельно нужно сказать про показатели мощности — работа на скорости под сопротивлением повышает затраты энергии в 2-3 раза. Отличный пример такой тренировки — Tomahawk ICG.
Второй вид продуктивного тренинга — интервальный. Интервалы могут варьироваться от принципа Табаты (20 секунд работы — 10 отдыха) до полноценных блоков, включающих несколько упражнений одной направленности (либо группа мышц, либо характеристика показателей организма), занимающих до 7 минут тренировочного времени часового цикла. Такой вид тренировок уcкоряет метаболизм и в короткие сроки приводит к прекрасным результатам. В клубах X-Fit есть отличная тренировка Atletica — попробуйте и убедитесь сами.
Третий тип тренировок — функциональные. Это множество направлений как с дополнительным оборудованием, так и без него. Принцип тренировок выстраивается на жестком контроле нейтрального выравнивания, сохранении во время выполнения упражнений естественных изгибов позвоночника, параллелей коленей, плеч и таза. За счет компенсации правильной нагрузки относительно силы гравитации, каждый момент активности задействует глубокие слои стабилизаторов, что также повышает затраты энергии.
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