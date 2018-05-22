Пользователи уверены: Рита Дакота ждет второго ребенка

@ritadakotaПользователи уверены: Рита Дакота ждет второго ребенкаРита Дакота (28) и ее муж, музыкант Влад Соколовский (26), воспитывают семимесячную дочь Мию. Почти сразу после ее рождения молодые родители улетели на Бали, где сразу стали делиться с поклонниками трогательными снимками с малышкой. Кроме того, Дакота очень быстро пришла в форму, избавившись от лишних килограммов. Это сподвигло ее рассказывать другим девушкам о том, как правильно питаться и следить за фигурой. Причем, супруг не слишком разделяет стремление супруги к правильному питанию, например, в доме привычна картина, когда Влад ест пельмени с майонезом, а Рита — сыроедческий салат.

Но сейчас интерес фолловеров вызвал совсем другой кадр. На нем певица запечатлена в платье свободного кроя. Подпись навела многих на размышления:

Хочу запомнить себя такой. Со мной произошли настоящие чудеса. Я скоро расскажу вам все об этом. Пока хочу погреть внутри сама.

Многие поклонники в комментариях тут же решили, что Дакота ждет второго ребенка: «Рита, вы снова беременны?», «Заинтриговали! Неужели снова ждете ребенка!? Было бы круто!», «Очень нравится ваша семья! Вы прекрасная и светлая! Счастья вам! Готовимся поздравлять!». К слову, жилищные условия вполне позволяют паре стать родителями еще не раз — совсем недавно они досрочно погасили кредит и стали владельцами пятикомнатных апартаментов.

А тем временем Рита Дакота и Влад Соколовский честно рассказали, как выплатили ипотеку.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 19 Май 2018 в 10:30 PDT Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 15 Май 2018 в 3:35 PDT