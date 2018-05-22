Обмануть часы. Как достигнуть целей при нехватке времени

«Хотите рассмешить Бога? Расскажите ему о своих планах» — это крылатое выражение жизнь подтверждает на каждом шагу. Тем не менее каждая женщина понимает, что обратная сторона планирования — это хаос, и в глубине души руководствуется другим известным изречением: «Планы — ничто, планирование — все».

Мужчины и женщины планируют совершенно по-разному. Конечно, и среди мужчин есть педанты, которые по аналогии с бароном Мюнхаузеном планируют подвиг по расписанию в 8:00 утра. Но в целом планирование для мужчин является лишь вспомогательным методом для реализации поставленных задач, тогда как в женщине планирование заложено самой природой. Неумолимые биологические часы и страх за потомство приучают женщину планировать гораздо больше моментов в своей жизни, чем это делают мужчины, и делать это эффективнее сильного пола.

Также на женское отношение к планированию влияет и тот факт, что женщина приобрела финансовую независимость. Если раньше семейный бюджет и ответственность за материальное благополучие лежали только на мужских плечах, то сейчас эту обязанность делят между собой оба партнера.

Беременность и первые годы жизни ребенка — апофеоз женского планирования. Материнская ответственность накладывается на ожидаемое снижение доходов в декретном отпуске. Добавляются пугающие мысли о муже: а вдруг он не выдержит финансовой нагрузки, неизбежного уменьшения внимания к себе и, наконец, физиологических изменений у женщины и попросту сбежит или перестанет обеспечивать. Спасти от такого тройного стресса женщине поможет:

1. Планирование подушки безопасности. Лучше позаботиться об отложенных на черный день средствах еще до рождения ребенка. Подсчитайте, какую сумму вы откладываете сегодня. Если менее 10% в месяц, это явно повод задуматься, сколько времени вы сможете не работать вообще и посвятить себя домашним обязанностям.

2. Возможность работать дистанционно на прежней работе. Подумайте заранее, насколько это в принципе реально? Удастся ли договориться с начальством о таком виде работы? Сможете ли делать что-то для компании, пока вы в декрете? Все эти вопросы необходимо детально обсудить с руководством.

3. Делегирование рабочих обязанностей. Нет ничего хуже, чем ощущение перезагруженности во время декрета. Чтобы избежать этого, необходимо заранее распределить свои постоянные обязанности между теми сотрудниками, которые смогут выполнять указанный функционал. Присмотритесь к коллегам, кто из них сможет без ущерба для текущей работы выполнять немного и вашей? Поговорите с ними о дополнительной нагрузке и с уже готовым планом действий приходите к руководству.

4. Распределение функций среди ваших близких. Спланируйте времяпрепровождение с ребенком. Возможно, ваша мама и не знает, что вы видите ее в качестве запасной няни. Чтобы обошлось без неприятных для вас неожиданностей, обсудите все заранее.

Краткосрочное планирование

Ежедневные занятия можно спланировать, руководствуясь теми же принципами.

1. У всех в сутках 24 часа, но мы используем эти часы по-разному. Проанализируйте, где вы тратите время зря и можно ли это изменить. Например, место работы из-за неудобной транспортной логистики вы скорее всего менять не будете, а вот найти салон или спортзал поближе к дому или офису вполне в ваших силах. Иногда мы тратим на поездку больше времени, чем проводим в самом месте, куда так долго добирались. То же касается и назначенных встреч, будь они с подругами или по работе.

2. Когда вы определите цели на год, разбивайте планы на более короткие промежутки времени: месяц, неделю, сутки. В планах отметьте все сферы жизни: работу, семью, встречи с родственниками, друзьями, занятия спортом, уход за собой, здоровье, хобби. Обязательно включайте в план то, что приносит вам удовольствие. Любите гулять — выделите один день в неделю для прогулок. Хотите научиться рисовать — планируйте занятия с художником. Иными словами, у вас должны быть KPI во всей жизни, только выставлять и оценивать их только вам.

3. Делегируйте все, в чем вы малоэффективны и что не приносит вам удовольствия. Не хотите проводить свободное время за плитой — воспользуйтесь готовыми диетами на дом; не успеваете покупать продукты и бытовую химию — заказывайте доставку. Сейчас огромное количество сервисов, от такси и каршеринга до салона красоты на дому, которые могут облегчить жизнь и освободить время.

План «А» и план «Б»

У профессиональных боксеров есть два плана на бой: план «А» и план «Б». План «А» — базовый. Боксер с тренером прокручивают в голове, что они планируют делать на ринге в каждом раунде боя, какие комбинации применять и как чередовать левый джеб с правым апперкотом. Но в ринге есть еще и соперник, и вряд ли этот соперник собирается оказаться в нокауте в пятом раунде, как это запланировали вы. И тогда в силу вступает ваш план «Б». В жизни обстоятельства также оказываются порой сильнее нас. Поэтому всегда держите наготове два варианта запасного плана. Это поможет избежать форс-мажоров и сопряженного с ними стресса. Кроме того, всегда рассчитывайте только на себя. Тогда вам будет вдвойне приятней, если кто-то решит вам помочь. В-третьих, научитесь получать удовольствие даже тогда, когда жизнь идет не по плану. В конце концов это тоже прекрасно.

И последний вывод, который может показаться парадоксальным. Женского планирования, как отдельной субстанции, не существует. Во всяком случае, каких-то чисто гендерных «фишек» в области методологии планирования женщины не придумали. Но то, что женщины больше предрасположены к планированию ментально и биологически, чем мужчины, неоспоримый факт. Просто нужно уметь грамотно воспользоваться этой предрасположенностью, ведь, как отмечал проповедник и философ XIX века Ральф Уолдо Эмерсон, «ничто так не удивляет людей, как здравый смысл и действия по плану».

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