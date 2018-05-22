Встреча с писателем пройдет в библиотеке имени Гайдара

На заключительном майском занятии Семейного клуба выходного дня «Конфетти» ребята встретятся с автором познавательных книг для детей Александрой Литвиной . Мероприятие пройдет 27 мая в Центральной детской библиотеке имени Аркадия Гайдара

— В рамках встречи Александра Литвина представит свою новую книгу «На дачу! История загородной жизни». Это очень милая история про лето. Кроме того, детей ждет увлекательный библиоквест, — пояснила менеджер по связям с общественностью библиотеки Наталья Антоничева.

Она добавила, что юным москвичам расскажут про дачные игры, которые были популярны среди ребят в Советском Союзе. Кроме того, дети узнают, как в прошлом веке выращивали картошку и помидоры.

Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: Ростовская набережная, дом 5.