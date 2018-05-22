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Реставрация Главных нарзанных ванн в Кисловодске завершится в 2018 году
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Реставрация Главных нарзанных ванн в Кисловодске завершится в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
КИСЛОВОДСК, 22 мая /ТАСС/. Главные Нарзанные Ванны Кисловодска почти полностью реконструировали за 1 млрд рублей, объект культурного наследия федерального значения готовится к открытию в 2018 году. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации города-курорта.
"На текущий момент внутренние работы подходят к завершению, закончатся в этом году. Общая стоимость реконструкции составляет порядка миллиарда рублей", — сообщили в пресс-службе администрации.
Ответственный арендатор — компания «Клинический санаторно-курортный комплекс „Аквалоо“ — разместит в историческом здании многофункциональный комплекс лечебно-оздоровительного направления. В нем используют высокотехнологичное медицинское оборудование, будут применять современные разработки в диагностике заболеваний и бальнеолечении. На первом этаже будут размещаться лечебные ванны и медицинские кабинеты, а на втором — комнаты для отдыхающих. „В Кисловодске появится еще одна здравница, в которой предусмотрено 50 рабочих мест и 39 новых мест пребывания“, — сообщает пресс-служба.
Главные Нарзанные Ванны Кисловодска спроектировал и построил инженер и архитектор Андрей Клепинин в 1903 году, к 100-летнему юбилею города-курорта. Здание выполнено в мавританском стиле, украшено лепными карнизами и наличниками, майоловым цветным орнаментом, а на фронтонах размещены изящные многоярусные башенки. По красоте и прочности постройки и по своим удобствам оно стало одним из наиболее выдающихся бальнеотехнических сооружений КМВ начала ХХ века, но в последний раз капитально ремонтировалось в 1975 году.
Реставрация началась в 2016 году по федеральной программе.
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