Как сделали предложение самым известным женщинам по обе стороны океана?

Хайди Клум и Сил Если вы до сих пор не можете прийти в себя после расставания этой парочки, вот вам ещё один повод погрустить. Оказывается, в далеком 2004 Сил сделал Хайди предложение в… канадском иглу (ну а в самом деле, где ещё делать предложение?). «Это было очень романтично! — вспоминала Хайди. — Повсюду лепестки роз, шампанское… Конечно, было немного страшновато: мы ведь были оторваны от земли, а наш вертолёт сразу же после посадки полетел обратно. Но это в любом случае было потрясающе!»

Снижаем градус романтичности. Иногда помолвочные кольца категорически не подходят красавице невесте — ровно так произошло и с Эмбер Херд. Джонни перестарался и не угадал с размером. Но в конечном счёте не растерялся — и стал носить кольцо сам. Джонни, и все-таки мы тебя обожаем

Третья история — наша любимая! Главный голливудский холостяк Джордж Клуни решил удивить Амаль и сам приготовил ужин, чего раньше никогда не делал. Помолвочное кольцо актер спрятал в коробочку для свечей. В середине вечера он попросил Амаль подать ему зажигалку (которая в той самой коробке якобы и находилась). «Да она двадцать минут не могла и слова произнести. Сначала даже подумала, что это кольцо кто-то забыл у нас дома», — смеется Джордж.