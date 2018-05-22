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Как сделали предложение самым известным женщинам по обе стороны океана?
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Как сделали предложение самым известным женщинам по обе стороны океана? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Хайди Клум и Сил  Если вы до сих пор не можете прийти в себя после расставания этой парочки, вот вам ещё один повод погрустить. Оказывается, в далеком 2004 Сил сделал Хайди предложение в… канадском иглу (ну а в самом деле, где ещё делать предложение?). «Это было очень романтично! — вспоминала Хайди. — Повсюду лепестки роз, шампанское… Конечно, было немного страшновато: мы ведь были оторваны от земли, а наш вертолёт сразу же после посадки полетел обратно. Но это в любом случае было потрясающе!»
Эмбер Херд и Джонни Депп
Снижаем градус романтичности. Иногда помолвочные кольца категорически не подходят красавице невесте — ровно так произошло и с Эмбер Херд. Джонни перестарался и не угадал с размером. Но в конечном счёте не растерялся — и стал носить кольцо сам. Джонни, и все-таки мы тебя обожаем
Амаль и Джордж Клуни
Третья история — наша любимая! Главный голливудский холостяк Джордж Клуни решил удивить Амаль и сам приготовил ужин, чего раньше никогда не делал. Помолвочное кольцо актер спрятал в коробочку для свечей. В середине вечера он попросил Амаль подать ему зажигалку (которая в той самой коробке якобы и находилась). «Да она двадцать минут не могла и слова произнести. Сначала даже подумала, что это кольцо кто-то забыл у нас дома», — смеется Джордж.
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