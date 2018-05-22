Ещё
Неспортивная форма: Эшли Грэм показала ушки на талии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неспортивная форма: Эшли Грэм показала ушки на талии 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Известная модель plus-size совсем не стесняется своих пышных форм, а зря, ведь жировые складки лучше прятать от общественности.
О том, что модели разделились на два лагеря — классические и plus-size, — ни для кого не секрет. Если первые привлекают всех своими роскошными худыми и подтянутыми телами, то вторые скорее тем, что осмелились показывать свои неидеальные тела в купальниках. Одной из самых популярных моделей-пышек является 30-летняя Эшли Грэм, которая не раз попадала в фотосессии глянцевых журналов, таких как Vogue и Harper’s Bazaar.
Пышное тело является визитной карточкой модели, возможно, именно целлюлит и отсутствие пресса сделали ее такой известной. Самой же звезде очень удобно в таком теле, и ничего менять она не собирается. На самом деле Эшли даже занимается спортом, так как тренировки полезны для здоровья. А вот на фигуре они, увы, никак положительно не сказываются. На днях папарацци застали Грэм, когда она выходила со своей тренировки. Она была в тренажерных лосинах и спортивном бра, между которыми торчала жировая складка.
Во многих интервью модель признавалась, что занимается боксом, чтобы поддерживать свое тело в тонусе, также она занимается кардиотренировками. Еще девушка старается правильно питаться, но диетами себя не истязает. Но, по всей видимости, этого недостаточно, чтобы стать худышкой. Хотя Эшли об этом и не мечтает.
Не Волочковой единой: красивые шпагаты наших звезд
Сезон босоножек: как быстро и почти бесплатно сделать педикюр
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Под ягодицами Квитко «прогнулся» капот машины Дочь Турчинского поделилась сокровенными воспоминаниями об отце Женщина на миллиард: у Бони новый роман и снова с олигархом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения2
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье4
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила17
К чему ведет кровосмешение2
«Полный рот зубов, а всё с грудью!»23
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение