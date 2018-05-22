Неспортивная форма: Эшли Грэм показала ушки на талии

Известная модель plus-size совсем не стесняется своих пышных форм, а зря, ведь жировые складки лучше прятать от общественности.

О том, что модели разделились на два лагеря — классические и plus-size, — ни для кого не секрет. Если первые привлекают всех своими роскошными худыми и подтянутыми телами, то вторые скорее тем, что осмелились показывать свои неидеальные тела в купальниках. Одной из самых популярных моделей-пышек является 30-летняя Эшли Грэм, которая не раз попадала в фотосессии глянцевых журналов, таких как Vogue и Harper’s Bazaar.

Пышное тело является визитной карточкой модели, возможно, именно целлюлит и отсутствие пресса сделали ее такой известной. Самой же звезде очень удобно в таком теле, и ничего менять она не собирается. На самом деле Эшли даже занимается спортом, так как тренировки полезны для здоровья. А вот на фигуре они, увы, никак положительно не сказываются. На днях папарацци застали Грэм, когда она выходила со своей тренировки. Она была в тренажерных лосинах и спортивном бра, между которыми торчала жировая складка.

Во многих интервью модель признавалась, что занимается боксом, чтобы поддерживать свое тело в тонусе, также она занимается кардиотренировками. Еще девушка старается правильно питаться, но диетами себя не истязает. Но, по всей видимости, этого недостаточно, чтобы стать худышкой. Хотя Эшли об этом и не мечтает.

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