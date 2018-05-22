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Гостьи центра «Истоки» в Южнопортовом поговорили об особых способностях и талантах людей
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Гостьи центра «Истоки» в Южнопортовом поговорили об особых способностях и талантах людей 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре помощи семьи и детям «Истоки», который расположен во 2-м Южнопортовом проезде, 19 мая состоялась очередная встреча группы «Дамский клуб». Об этом рассказала специалист по связям с общественностью центра Наталья Келиматова.
— На очередной встрече мы поговорили о том, что каждый человек обладает своими особыми способностями и талантами, и каждый может делать что-то с «изюминкой», действуя весьма необычным способом, — отметила Келиматова.
Встреча состоялась по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 19, корпус 1. (вт)
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