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К встрече с маленькими жителями «Города детства» подготовились вожатые
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К встрече с маленькими жителями «Города детства» подготовились вожатые 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Обучение вожатых, которые в начале июня выйдут на площадки «Города детства», прошло во Дворце творчества для детей и молодежи. Для ребят прошел обучающий семинар с педагогами-психологами и активистами Молодежного центра «ГОР. СОМ 35».
Вожатым рассказали об их обязанностях и правах, закрепили каждого за определенной площадкой. Также в рамках семинара прошел игровой мастер-класс, вожатые вспомнили игры своего детства и выучили новые. Полезным стал и разговор с психологом. Активисты узнали, как вести себя в конфликтных ситуациях.
В Вологде проект «Город детства» стартует уже в девятый раз. Юных вологжан, которые останутся в каникулы в Вологде, ждет увлекательное лето. Педагоги и вожатые сейчас работают над программой, традиционно детей ждут различные тематические недели.
«Специально к арт-неделе мы провели для ребят творческий мастер-класс. Рассказали, какие поделки с детьми можно создать, какие есть техники рисования. Также вожатые уже начали готовиться к Дню защиты детей», — рассказал менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Илья Крепов.
В этом году пять площадок поменяли адреса. В июне будут работать 20 городков, а в июле и августе — все 30. Вожатые будут ждать ребят с 11 до 14 часов. Список площадок можно посмотреть в группе проекта в социальной сети.
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