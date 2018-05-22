Почему китайцы с удовольствием калечат друг друга на свадьбах

На вирусном видео толпы молодых людей выбивают входные двери в домах и ресторанах, и это малоизвестная китайская народная традиция: калечиться на свадьбах. Это только вершина айсберга. Жители КНР иногда вытворяют на праздниках любви такое, что даже видавшим всякое россиянам может стать не по себе.

Источник: MediaLeaks

Недавно в фейсбуке тысячи просмотров собрала подборка со свадебных церемоний, на которых мужчины самозабвенно ломают прекрасные новые двери. И не просто стараются открыть, а буквально КРУШАТ. Выглядит это примерно вот так.

Жених при помощи друзей должен выбить двери в дом, где находится невеста, прежде чем на ней жениться. Похоже на наш «обряд» похищения, только намного жестче и травматичнее.

Потому что иногда выбивание дверей, если в них есть стекла, заканчивается так… Этим подружкам невесты пришлось доставать осколки из лиц, а некоторым понадобилась госпитализация.

Китайские женихи ломают двери с выдумкой и огоньком. Используют кувалды, тараны, собственное тело в качестве орудия. За несколько дней видео набрало почти 900 тысяч просмотров и две с половиной тысячи комментариев.

Этой забавой китайская свадебная жесть не исчерпывается. Люди постоянно калечатся на подобных праздниках, потому что играют в жестокие игры.

Гораздо интереснее, когда, например, к жениху чуть пониже спины (да-да, именно там) привязывают петарды и поджигают запал.

Жениха принято качать в воздухе? Только не в Китае. Здесь жениха принято ломать в лучших традициях реслинга. Только иногда получается ломать по-настоящему.

Человек, которого на этом видео роняют на скамейку, реально получил перелом позвоночника.

Самое невинное развлечение из этой серии — обмотать жениха скотчем и привязать к столбу. Это не пранк, не город, захваченный безжалостными террористами, это обычная свадьба. Люди вокруг ходят и смеются, радуются за молодого.

Иногда парочки связывают скотчем вместе, приматывают к дереву и порют разными предметами. Посмотрите, как-то ведь нет уверенности, что у этих ребят самый счастливый день в жизни?

Далеко не каждая свадьба сопровождается такими ритуалами, но случаев, когда разные жестокие игры с женихом или невестой приводят к травмам или даже смерти, бывает несколько десятков в год.

Так что если соберетесь выходить замуж за китайца или жениться на китаянке, договаривайтесь, что гулять будете в России. Здесь друзья жениха тоже могут переодеться в нижнее женское белье и даже выбить какую-нибудь дверь, но закончится все в крайнем случае банальным мордобоем.