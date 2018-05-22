Рецепты здоровья: полынь против варикозного расширения вен

Варикозное расширение вен нижних конечностей — весьма распространенная проблема. Ощущение тяжести в ногах, отеки, судороги мышц, косметические дефекты — ситуация знакома многим и вряд ли нуждается в дополнительных описаниях. Лечение заболевания должно быть комплексным, и назначает его врач после проведения диагностики, но при помощи средств народной медицины можно смягчить симптомы, уменьшить внешние проявления недуга.

Траву полыни горькой заготавливают во время цветения

Одно из доступных растений, помогающих бороться с варикозным расширением вен, — полынь горькая. Вы узнаете ее по характерному серебристо-серому оттенку надземной части — он отличает полынь горькую от полыни обыкновенной, или чернобыльника. Заготавливают траву полыни во время цветения; для некоторых рецептов используется свежая майская полынь. Любые препараты полыни горькой не следует принимать внутрь при ожирении (полынь стимулирует аппетит), энтероколитах. Необходимо придерживаться рекомендованных доз, поскольку их превышение может вызвать рвоту и перевозбуждение центральной нервной системы. Для наружного применения препаратов полыни противопоказаний не выявлено.

Водный настой полыни горькой

1-2 ст.ложки измельченной сухой травы полыни горькой залить 1 стаканом кипятка и настаивать на водяной бане в течение 20 минут. Остудить, процедить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ст.ложки.

Спиртовая настойка полыни горькой

250 г свежей майской травы полыни горькой залить 0,5 л водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 21 дня, процедить. Наружно использовать для растирания пораженных участков. Внутрь принимать 4 раза в день за полчаса до еды (4-й прием — на ночь) по 1 ч.ложке. При внутреннем употреблении этого средства строго соблюдайте дозировку и не принимайте препарат дольше 2-3 недель без перерыва. При передозировке средства появляется изжога, расстройства пищеварения, возможна головная боль, головокружение. При возникновении подобных симптомов следует прекратить прием настойки. Противопоказания к применению: беременность и кормление грудью; язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты с повышенной кислотностью желудочного сока; острый холецистит; энтероколиты; ожирение. Возможна индивидуальная непереносимость.

Компресс из полыни с кислым молоком

Свежую траву полыни горькой (вместе с соцветиями) растереть в кашицу. Тщательно смешать полученное сырье с кислым молоком в пропорции 1:1. Это средство равномерно нанести на марлю или тонкую хлопчатобумажную ткань и наложить на пораженные участки. Проводить процедуру ежедневно в течение 3-4 дней, затем сделать перерыв на 5-7 дней и можно повторить. О полыни горькой и ее полезных свойствах читайте также:

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