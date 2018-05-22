Ребенок-русалка появился на свет, но смог прожить только 15 минут

В одной из клиник Индии в понедельник 21 мая родился ребенок с «синдромом русалки»: со сросшимися и похожими на русалочий хвост конечностями. Жизнь младенца оказалась очень короткой — всего 15 минут.

Об этом случае сообщило издание Daily Mail. Ребенок-русалка появился на свет в государственном госпитале города Бид в Индии. Его 25-летняя мать была шокирована видом сросшихся в виде хвоста ножек. У малыша также не оказалось гениталий, поэтому врачи не смогли сказать точно, кто именно родился, — девочка или мальчик.

Как уже стало известно, родившая ребенка-русалку женщина в течение беременности делала всего один скрининг, который показал, что с плодом все в порядке. Поэтому, объяснила индианка, она решила больше не подвергать себя облучению.

Синдром русалки, известный также как сиреномелия, является крайне редким врожденным дефектом: один случай на 100 тысяч здоровых малышей. Причины генетического сбоя, который становится решающим фактором появления на свет детей-русалок, науке пока неизвестны.

Синдром русалки считается смертельной аномалией, но известны два случая, когда младенцы, родившиеся с «русалочьим хвостом», сумели выжить. В 1999 году родилась страдавшая сиреномелией Шайло Пепин. Врачи утверждали, что ей отведено от силы несколько дней, но девочка прожила почти десять лет и умерла в 2009 году.

Двое оставшиеся в живых — это американка Тиффани Йорки и испанка Милагрос Серрон. Тиффани родилась в 1980 году и на сегодняшний день она — единственный человек, родившийся с сиреномелией, перенесший операцию по разделению «хвоста» и живущий после этого уже достаточно много лет. В целом ей пришлось пережить невероятное количество операций (больше 150), прежде чем врачи смогли не только разделить ей ноги, но и исправить проблемы, связанные с нарушением в устройстве внутренних органов.

Милагрос Серрон родилась в 2004 году, и тоже имела в связи с синдромом русалки многочисленные осложнения. Из-за интенсивного лечения эта девочка стала почти немой.

Об истории жизни и смерти девочки-русалки Шайло Пепин МедикФорум писал в подробностях.