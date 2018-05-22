Как научиться медитировать?

Неосведомленные люди часто относят медитацию к высшим материям, доступным только людям с неординарными способностями. На самом деле так называют процесс концентрации внимания на мысли, предмете или полном отсутствии мыслей. Суть процесса заключается в том, что человек перестает реагировать на все внешние раздражители и сосредоточивается на одном физическом или виртуальном объекте. Способность медитировать — это навык, который приносит перемены не только в умственных способностях и душевном здоровье, но и оказывает влияние на физиологию в виде снижения выработки гормонов стресса. Опытные люди способны медитировать в любом положении, новичкам нужно проводить первые сеансы в положении сидя — на стуле со спинкой или в позе лотоса. Сидеть нужно так, чтобы позвоночный столб находился в прямом положении, но чтобы вы не прикладывали к этому больших усилий. Руки должны свободно лежать на коленях, а глаза — быть закрытыми, чтобы блокировать воздействие визуальных раздражителей. Во время тренинга по медитации сконцентрируйтесь на своем дыхании, прислушиваясь к размеренным вдохам и выдохам, вы расслабляете свое сознание.

Сеансы медитации можно проводить в сопровождении музыки, новичка легко даются техники концентрации на собственном дыхании под прослушивание фонового расслабляющего трека или звуков природы — шума прибоя, звуков дождя или леса. Существует специальные треки для медитации, на них поверх расслабляющих звуков записан голос наставника, который говорит что нужно делать. Самая простая и доступная медитация для новичков — это прослушивание специального трека с переключением внимания на собственное дыхание. Большинству людей уже на первой практике удается освободить свое сознание от посторонних мыслей и понять, что они наблюдают за своим дыханием будто бы со стороны. Первые практики медитации должны проходить в определенное время, наиболее эффективной будет утренняя медитация, когда мозг еще не успел наполниться новостями, проблемами и мыслями нового дня. В дальнейшем практики могут проводиться на ночь, они будут повышать качества сна, но переходить на вечерние практики нужно по мере пребывания опыта, неопытный человек не сможет освободить свой мозг от мыслей, накопившихся за день.

Медитация должна быть ежедневной и непродолжительной, лучше медитировать по 5-10 минут каждое утро, чем пытаться медитировать по часу раз в неделю. Приучать себя к медитации можно с простых дыхательных практик продолжительностью в 3-5 минут, сосредоточьтесь на глубине своих вдохов и выдохов, постепенно пытайтесь абстрагироваться от всего, кроме собственного дыхания. При правильном настрое и желании научиться медитировать первые успехи станут очевидными уже через неделю регулярных практик. Методом проб и ошибок вы поймете, под какую музыку вам лучше медитировать, в каком положении, в какой комнате, при каком освещении, все эти аспекты подбираются индивидуально. Когда вы поймете, что каждый тренинг приносит полную перезагрузку для мозга, можно делать медитативные практики более продолжительными. Читать далее

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