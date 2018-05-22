Самые известные дети-модели, которых хорошо бы запомнить в лицо

Алонсо Матео

Алонсо Матео — самый известный маленький модник в Instagram. В его профиле, который пока помогает вести мама-стилист, можно найти огромное количество крутых детских образов на каждый день. Родители малыша утверждают, что аутфиты он подбирает себе сам, а мама-стилист только направляет и дает некоторые подсказки. Гардеробу Матео позавидует любая модница: он носит только брендовые вещи и умеет грамотно их сочетать.

Айра Браун

Всемирная слава пришла к Айре, когда ей только исполнилось два года. Из-за кукольной внешности крохой заинтересовались многие производители детской одежды. Так что, зарабатывать себе на подгузники Браун начала раньше, чем научилась ходить. Специалисты модной индустрии пророчат ей большое будущее. Надеемся, все будет так, как они говорят.

Кристина Пименова

Россиянку Кристину Пименову в свое время называли самой красивой девочкой в мире. Уже сейчас у нее контракт с крупнейшим модельным агентством мира IMG, а также съемки для Dolce & Gabbana, Fendi, Prada, Burberry и других люксовых брендов. Вместе с мамой Кристина проживает в США. На Instagram модели подписаны более двух миллионов пользователей, но сама Пименова считает, что пока еще недостаточно популярна.

Ланея Грейс

Ланея Грейс стала популярной в три года. Уже в 11 ее признали самой известной и перспективной молодой моделью. Она не первый год серьезно сотрудничает с H&M и GAP, но наибольшую популярность малышке принесли съемки в клипе Avicii Wake Me Up. Кстати, Ланея — подружка нашей Кристины Пименовой. Возможно, в будущем этот дуэт станет популярнее сестер Хадид.