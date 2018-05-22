5 звезд с идеальными фигурами и их маленькие тайны

«Ночуете» в тренажерном зале, чтобы получить плоский живот, как у Джессики Альбы , и попу, как у Тейлор Свифт? За идеальными фигурами некоторых звезд стоят не только тренеры, но и врачи. Пластический хирург Андрей Искорнев (@andrey_iskornev) раскрывает маленькие тайны немаленьких звезд.

Дженнифер Лопес 48! Ее фигура — образец для подражания. Идеальный пресс, стройные ноги и отличная форма ягодиц. Кстати, о последних. Споры о том, наследственность ли это, либо же гениальность хируга, не утихают до сих пор. Сама Дженнифер не опровергает информацию о пластике, но и не подтвержает ее. Как бы там ни было, но самая выдающаяся часть Лопес застрахована на миллионы долларов. Советы от фитнес-тренера Дженифер Лопес, можно прочитать здесь.

«Слухи о том, что Джей Ло делала эндопротезирование ягодиц ходят давно. Это не очень похоже на правду. Дженнифер — профессиональная танцовщица. Обычно у таких людей хорошо развиты ягодичные мышцы и мышцы ног. Если бы у Лопес были импланты, они бы давно деформировались от такого количества движений, которые она совершает на сцене.

Подобные операции сегодня выполняются мини-доступом — делается разрез в межягодичной складке. Период реабилитации длится около двух недель. Самое неприятное: в течение четырнадцати дней пациенту нельзя садиться. Во время сна под ягодицы необходимо подкладывать специальную подушку. Передвигаться за рулем тоже не получится. Это необходимо для того, чтобы вокруг имплантов сформировалась ровная капсула, и при нажатии они не порвались».

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт всегда была худышкой — стройным ногам блондинки можно позавидовать. Два года назад певица стала главным поводом для обсуждения на вручении премии iHeartRadio Music Awards. Для церемонии Тейлор выбрала блестящий комбинезон от Saint Laurent, который подчеркнул фигуру. Особенно, одну часть. Внимательные поклонники заметили, что ягодицы Свифт стали более аппетитными. Можно было бы подумать, что это результат тренировок, которые звезда действительно посещает регулярно. Если бы не фото совсем еще «плоской» Тейлор, сделанное за месяц «до», — так таких форм не наблюдалось.

«Такая же история, как и с Дженнифер Лопес — вряд ли человек, постоянно двигающийся на сцене, решился бы на эндопротезирование ягодиц.

У каждой операции свои показания, осложнения и период реабилитации. Кстати, если вы уже решились на операцию, скрупулезно выбирайте специалиста. Не бывает хирургов, одинаково хорошо делающих и лицо, и грудь, и ягодицы. У каждого врача (особенно в Америке) — своя область».

Хайди Монтаг — звезда американского реалити-шоу «Голливудские холмы» на канале MTV. Но мировую популярность она обрела не из-за высоких рейтингов шоу (а они были действительно высокими). В 2009-м году Хайди за один день сделала десять пластических и косметологических манипуляций: увеличила грудь, сделала ринопластику и пластику ушей, мини-подтяжку бровей, инъекции филлеров в область скул и губы, подтяжку подбородка, липосакцию шеи, талии и бедер и изменение формы ягодиц.

Об этом Хайди рассказала журналу People год спустя. Имя хирурга знаменитость тоже назвала — им стал доктор Франк Райан. Монтаг призналась: она чуть не умерла от количества анестетика, замедлявшего ее дыхания до 5 вдохов в минуту, но ни капли не жалеет о сделанном. Чуть позже Мотанг заявила, что хочет заменить имплантаты на меньшие, но будет делать все манипуляции без риска для здоровья.

«Грудь и ягодицы можно делать за одну операцию. Но нужно быть готовой к тому, что период реабилитации станет длительным и неприятным процессом. Это если речь идет об имплантах. Другой вопрос, когда делается липофилинг — заполнение жировой тканью ягодиц и груди.

Эти манипуляции даже нужно делать одновременно. Ботокс, увеличение губ мы не считаем за операцию — если учитывать такие мелочи, может и 20 получиться. Нельзя сочетать ринопластику с подтяжкой лица, подтяжку с абдоминопластикой из-за длительности вмешательства.

Вообще, в американской хирургии есть принцип: за один наркоз сделать все по-максимуму, чтобы потом пациенту не проходить повторно реабилитационный период».

Деми Мур — пример того, как строить успешную карьеру и личную жизнь после сорока! После выхода на экраны картины «Ангелы Чарли: только вперед» никто не сомневался: у актрисы «стальной» пресс и тонкая талия. 24 сентября 2005-го она вышла замуж за Эштона Катчера , который младше ее на 15 лет. В 2011-м пара рассталась (сейчас Эштон и Мила Кунис воспитывают двоих детей: дочь Уайетт и сына Димитрия). Во время своего шестилетнего замужества Мур выглядела безупречно — на совместных фото большая разница в возрасте была не сильно заметна.

Говорят, что фигуре Деми обязана не только любви к спорту, но и пластическому хирургу. Помимо круговой подтяжки лица, актриса подтянула кожу живота (абдоминопластика) и убрала жировые отложения в области коленей.

Через год после развода Мур стала встречаться с 32-летним бизнесменом Гарри Мортоном, а еще через год папарацци застукали ее в объятиях 28-летнего музыканта Шона Фрайеда.

«Абдоминопластика — операция, которую сложно скрыть, если носишь низкое белье. Был бы виден шов! В данном случае речь идет о мини-абдоминопластике — подтяжке кожи живота без перемещения пупка».

Джессика Альба

Джессика Альба безупречна во всем — с момента своего первого появления на красной ковровой дорожке и по сей день она не была замечена ни в одной неприятной или скандальной истории. Кристальная репутация — большая редкость в звездной среде.

Альба много раз возглавляла рейтинги самых привлекательных знаменитостей. И совершенно заслуженно. И в спортивных штанах, и в вечернем платье она выглядит отлично.

Альба — адепт здорового питания. Но в 2011-м году после рождения ребенка звезда сделала липосакцию в области живота в одной из клиник Санта-Моники. Поклонники не стали ругать свою любимицу. После операции она стала еще ближе к «народу», показав, что у нее такие же проблемы, как и у миллиона женщин по всему миру — не чужды ей растяжки, целлюлит и лишний вес. О 10 секретах ежедневного ухода актрисы, можно посмотреть тут.

«Липосакцию она вполне могла сделать. В случае Джессики — это малоинвазивное вмешательство. Обычно врачи делают лазерную липосакцию — «растапливают» жир, моделируя четкий переход между тканями. Часто к такой процедуре прибегают пациентки среднего возраста, когда кожа начинает терять тонус».