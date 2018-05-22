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Главные нарзанные ванны в Кисловодске собираются открыть после реконструкции до конца 2018 года
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Главные нарзанные ванны в Кисловодске собираются открыть после реконструкции до конца 2018 года 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Кисловодске завершается реконструкция одной из главных достопримечательностей города — здания Главных нарзанных ванн. Открытие планируется до конца 2018 года.
Проект реконструкции памятника архитектуры федерального значения, прошедший государственную экспертизу, выполнила московская компания «Спецреставрация». Работы проводятся в строгом соответствии с утвержденной документацией и включают в себя создание современного комплекса бальнеолечения. На первом этаже будут размещаться лечебные ванны и медицинские кабинеты, на втором — комнаты для отдыхающих. Сейчас идет завершение внутренних работ, сообщается на сайте городской администрации.
Охранное обязательство предусматривает сохранение интерьеров, куда входит напольная плитка и лепнина. Стены и несущие конструкции также полностью сохранены, а оконные блоки, изготовленные из качественной древесины, установлены заново. Общая стоимость работ по реконструкции составляет порядка 1 миллиарда рублей.
Здание Главных нарзанных ванн спроектировал и построил архитектор Андрей Клепинин. Строительство было завершено в 1903 году, к 100-летнему юбилею Кисловодска. Здание выполнено в мавританском стиле — с лепными карнизами и наличниками, цветным орнаментом и многоярусными башенками.
Капитальный ремонт постройки проводился лишь однажды — в 1975 году. В 2016-м проводились работы по реставрации фасада и обновлению кровли, тогда же началась масштабная реконструкция. После открытия в здравнице появится 39 новых мест пребывания и будет создано 50 рабочих мест.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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