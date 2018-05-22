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Госдума следом за ЕС запретит детям регистрироваться в интернете
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Госдума следом за ЕС запретит детям регистрироваться в интернете 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Парламентарии в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий обрабатывать информацию о несовершеннолетних. Об этом сообщает «РИА Новости».
В общих чертах закон напоминает принятый недавно в ЕС регламент по информационной защите. Согласно новым правилам, обрабатывать информацию о несовершеннолетних смогут только с согласия родителей и законных представителей.
Ограничения на обработку данных будет означать запрет не достигшим 16 летнего возраста регистрироваться в интернете, включая большинство социальных сетей и мессенждеров. Исключение в российском варианте закона будет сделано работающим подросткам, которым необходимо предоставить документы работодателю.
Фото: Depositphotos / focuspocusltd
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