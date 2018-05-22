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Невеста сбежала со свадьбы, после того, как случайно подслушала один разговор
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Невеста сбежала со свадьбы, после того, как случайно подслушала один разговор 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Девушка, у которой было 3 младших сестры, на выходных играла свадьбу со своим молодым человеком. В середине торжества невеста исчезла.
А во вторник вечером вернулась — вручила мужу справку об аборте из клиники, папе -ключи от машины, собрала вещи и ушла. Подала на развод…
Оказалось, что на банкете ей стало нехорошо и она вышла на воздух. Там услышала, как ее папа рассказывал жениху о том, что женился на маме невесты «по залёту». Как он жалеет об этом всю свою жизнь, как он несчастлив, ведь он любил и любит до сих пор какую-то Свету, как он сочувствует и понимает зятя, который оказался в такой же ситуации, и ещё отпустил шутку, что одна девушка умудрилась одинаково сломать жизнь двум разным мужчинам. И они оба смеялись.
Девушка была в шоке, она не понимала — ей казалось, что отец их очень любил, и с мамой у него были хорошие отношения… Раз так мучился с ней — почему тогда родили четверо детей? Старшей 23, а младшей только четвертый год пошёл!
Вот так за пару минут можно разрушить не только чей-то брак, но и веру в людей.
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