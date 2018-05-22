Невеста сбежала со свадьбы, после того, как случайно подслушала один разговор

Девушка, у которой было 3 младших сестры, на выходных играла свадьбу со своим молодым человеком. В середине торжества невеста исчезла.

А во вторник вечером вернулась — вручила мужу справку об аборте из клиники, папе -ключи от машины, собрала вещи и ушла. Подала на развод…

Оказалось, что на банкете ей стало нехорошо и она вышла на воздух. Там услышала, как ее папа рассказывал жениху о том, что женился на маме невесты «по залёту». Как он жалеет об этом всю свою жизнь, как он несчастлив, ведь он любил и любит до сих пор какую-то Свету, как он сочувствует и понимает зятя, который оказался в такой же ситуации, и ещё отпустил шутку, что одна девушка умудрилась одинаково сломать жизнь двум разным мужчинам. И они оба смеялись.

Девушка была в шоке, она не понимала — ей казалось, что отец их очень любил, и с мамой у него были хорошие отношения… Раз так мучился с ней — почему тогда родили четверо детей? Старшей 23, а младшей только четвертый год пошёл!

Вот так за пару минут можно разрушить не только чей-то брак, но и веру в людей.