Немецкий врач был в гневе, когда увидел ее лицо. Никто и не догадывался, через что ей пришлось пройти…

Люди никогда не перестанут спорить о том, что же такое красота. У разных народов, разных поколений, даже у каждого человека есть собственное представление о том, что красиво, а что нет. Мэри Энн Беван из Великобритании в свое время получила сомнительный титул «Самая уродливая женщина на свете». Заслуженно или нет — судите сами.

Мэри Энн родилась 20 декабря 1874 года в Лондоне. Она работала медсестрой и в 29 лет вышла замуж за флориста по имени Томас Беван. Но вскоре после свадьбы тело женщины стало меняться. Мэри Энн страдала заболеванием, известным как акромегалия — оно характеризуется выработкой чрезмерного количества гормона роста. В 32 года она начала испытывать сильные головные боли и боли в мышцах, некоторые части ее тела вдруг стали увеличиваться в размерах. Но что еще хуже, в 1914 году ее муж умер, и Мэри Энн осталась одна с четырьмя детьми на руках.

Долгое время женщина старалась игнорировать собственное здоровье и работала на износ, чтобы прокормить детей. Люди на улице часто смотрели на нее с отвращением, смеялись за ее спиной. И тогда женщина решила, что если уж ей суждено быть «фриком», то ее семья должна извлечь из этого выгоду. Она приняла участие в странном соревновании «Самая мужеподобная женщина» и победила. Пресса тут же окрестила ее самой уродливой женщиной на свете. Мэри Энн страдала от унижения. Утешало ее только то, что главным призом была солидная сумма денег.

После победы в унизительном конкурсе женщине предложили «работать» в цирке — выставлять себя на потеху публике. Мэри Энн согласилась — люди готовы были хорошо платить, чтобы только поглазеть на нее. Ее «карьера» была настолько успешной, что женщина переехала в США и стала работать в парке «Дримленд» на Кони-Айленд, Нью-Йорк. Она продолжала работать там до самой своей смерти в 1933 году.

Можно сказать, что Мэри Энн удалось превратить свое несчастье если не в удачу, то хотя бы в стабильный источник дохода. Хотелось бы, конечно, верить, что с тех пор люди изменились и научились уважать и принимать друг друга, несмотря на внешность. Но, к сожалению, это не так. Всего лишь пару лет назад американская компания Hallmark выпустила серию открыток с фотографией Мэри Энн Беван в роли участницы шоу знакомств и издевательской подписью. Открытки продавались по всему миру. Одна из них попалась на глаза одному немецкому врачу, который узнал женщину — ему приходилось работать с людьми, страдающими акромегалией. Мужчина был так возмущен, что отправил протест в американскую компанию и опубликовал открытое письмо, требуя прекратить издевательства над женщиной, которая долгие годы работала медсестрой и, несмотря на заболевание и отвратительное отношение окружающих, смогла обеспечить достойную жизнь своей семье. Вскоре компания принесла официальные извинения и прекратила выпускать открытки. Жаль, что люди постоянно забывают, что достоинство и человечность намного важнее, чем симпатичное лицо.