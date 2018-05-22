Гордая мать скопировала огромную родинку сына на собственное лицо

Жительница бразильского города Касерес попросила нарисовать на своем лице такую же огромную родинку, как у ее ребенка. Об этом сообщает The Independent.

Большую часть лба, правую щеку и нос годовалого Энзо Сестари (Enzo Cecstari) покрывает родимое пятно. Его мать, 26-летняя Каролина Жиралделли (Carolina Giraldelli), обратила внимание, что люди нередко косятся на ее сына с жалостью, презрением и отвращением. Несмотря на это, она и ее муж всегда старались показать ребенку, что он нормальный мальчик, которого любят не меньше, чем других детей.

Чтобы поставить себя на его место, женщина обратилась к знакомой, которая профессионально занимается макияжем, и попросила воспроизвести такую же родинку на собственном лице. После этого она зашла домой и сфотографировалась с сыном, а затем направилась на работу.

«Кое-кто глядел на меня с множеством разных выражений, но я была совершенно спокойна, потому что чувствовала себя матерью, которая гордится своим ребенком больше всех на свете», — говорит Жиралделли. По ее словам, после публикации снимков в интернете другие родители завалили ее одобрительными комментариями.