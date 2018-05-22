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Дичайший треш во мгле кутежа: «самые лучшие» свадебные фото из России
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Дичайший треш во мгле кутежа: «самые лучшие» свадебные фото из России 

Bigpicture.ru 20 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Мы вам показывали самые лучшие работы свадебных фотографов, доказывая, что, когда за дело берется мастер, свадебная фотография переходит в разряд искусства. А теперь давайте посмотрим, что бывает, если за дело берется типичный кустарь-одиночка с сайта объявлений. Жесточайший фотошоп, дикие ракурсы, вырвиглазная цветокоррекция и творческие задумки на грани фола. Все это — свадебный треш с отечественных просторов.
А у этой женщины есть самоирония! Это ли не прекрасно.
Голуби на свадьбе как символ мира и семейного благополучия.
Никем не забытая, но всеми любимая «классика».
Тут есть над чем задуматься.
Странно, обычно жена мужа пилит.
Антиголуби?
Там было больше, чем на донышке?
Типичный гость.
Это безумие?! Нет, это свадьба.
Когда лодку любви прибило к берегу семейного счастья.
Еще один фотошоп-шедевр от отечественного фотографа.
Интересно, а куда еще они засовывали эти кольца?
«Все мое!»
Интересно, они сами придумали туда залезть или это еще одна творческая задумка фотографа?
Только не оборачивайтесь!
Петр на лошади, лошадь на Петре.
А этот шрифт «Лобстер» такой коварный!
Белое платье — символ скромности, чистоты и непорочности невесты.
Дань традициям.
Фотограф уж не знал, кого снимать.
Невероятная четкость бытия.
Показалось.
Бутоны любви.
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