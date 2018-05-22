Как принимать креатин?

Креатин является одной из самых распространенных и эффективных спортивных добавок, его используют при наборе мышечной массы и для повышения силовых показателей. Прибавка в объеме мышечной массы при регулярном приеме будет существенной, так как креатин имеет свойство задерживать жидкости в мышечных тканях. Преимущество креатина перед другими спортивными добавками в том, что он повышает уровень тестостерона, то есть улучшает показатели естественным путем. Все люди получают креатин из обычных продуктов питания, молекулы кретина нужны для хранения энергии в форме креатинфосфата, это вещество дает организму энергию на клеточном уровне, то есть работает, как гликоген или АТФ. Больше всего креатина содержится в мясе, около 1-2% от массы, для получения большего количества необходимы спортивные добавки. Креатин не начинает действовать сразу же после употребления, он должен накопиться в мышцах и нервных тканях, поэтому добавки с креатином пьются курсами. При накоплении креатина в организме тело будет использовать его в качестве первоочередного источника энергии, при этом энергия из АТФ и гликогена будет сэкономлена. Добавка дает дополнительную энергию, чтобы ее хватало не только на тренировку, но и на качественное восстановление. Креатин не только дает энергию для повышения результативности тренировок, он устраняет кислоты, которые вырабатываются при физических нагрузках, то есть снимает мышечную усталость. Употребление креатина происходит по особому циклу, существует множество схем, но самым эффективным показал себя курс с недельной загрузкой. В течение первой недели добавка принимается в повышенном количестве, до 25 грамм ежедневно, затем дозировка снижается до количества, указанного производителем. Такая схема дает хорошие результаты, но даже при ней эффект проявится только через пару недель, креатин должен накопиться. Профессиональные спортсмены принимают креатин на постоянной основе в дозировке 2-4 грамма ежедневно, чаще всего прием происходит сразу после тренировки.

Креатин был тщательно изучен международными организациями в сфере здравоохранения, при употреблении в дозировке не более 3 граммов ежедневно его отнесли к добавкам с минимальным риском развития побочных эффектов. Тем не менее креатин не рекомендуется принимать лицам с нарушениями энергетического обмена, хроническими заболеваниями, при употреблении рецептурных лекарственных средств. Читать далее

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