Как декорировать медицинский центр, чтоб он не был похож на больницу: отличный пример

Мы расспросили автора проекта Мито Мелитоняна о тонкостях работы с пространствами особого назначения, о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и о многом другом.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Я родился в семье архитекторов, и мне посчастливилось стать 12-м. После 9 класса я поступил в МКАМС (архитектурный техникум) и очень долго не мог понять, чего от меня хотят. Вкус к профессии пришёл после 3 курса, когда нас отправили на производственную практику. Я тогда попал к архитектору Борису Уборевичу-Боровскому, которого мы с отцом случайно встретили на одной из архитектурных выставок. Первая зарплата задала направление моей деятельности и, по сути, предрешила мою судьбу. Я с увлечением начал работать по профессии и продолжаю делать это и по сей день. Как сложится дальше — не загадываю, но сейчас я делаю то, что умею лучше всего. Четыре года я занимался в основном крупными градостроительными объектами, благодаря чему научился мыслить структурно, затем предпочёл работать самостоятельно. За время самостоятельной деятельности я пришёл к выводу, что в архитектуре и дизайне сам объект вторичен, важно общение с той средой, в которой ты проектируешь, или важен тот человек, для которого ты создаёшь объект. Это, по сути, сформированная жизненная позиция, которая относится не только к архитектуре: я работаю не с объектом, я работаю с людьми.

melitonyan.com — Планировка этого пространства была задана изначально в силу того, что любое медицинское учреждение должно соответствовать определённым стандартам и логике происходящих там процессов. Фактически в этом проекте я решал задачу функционального зонирования и декорирования.

Основной пункт, который я выделил, когда начал работать с этим проектом — необходимость разделения пространства первого этажа на три зоны: ресепшена и общей приёмной; зоны ожидания и зоны коридора с диагностическими кабинетами.

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В отделке я старался использовать минимальное количество материалов. По большому счёту их здесь всего четыре: дерево и линолеум под дерево, напольная плитка, стекло и крашеная белая поверхность потолка.

Логика разделения пространства была в первую очередь обусловлена расположенной слева от входа колонной. Один из её углов фактически стал отправной точкой в процессе «нарезки» пространства — от него отходит луч, который отделяет зону ожидания от зоны приёма. От неё же, в свою очередь, отходит луч, который «режет» ресепшен.

Саму линию не видно, но она чётко ощущается. Когда человек входит в помещение, он попадает в своего рода воронку, засасывающую его вглубь пространства.

Главным инструментом зонирования в этом проекте стал свет. В работе с подсветкой направляющих, из которых должен был получиться замкнутый световой контур, возникла существенная сложность. Светильники располагаются сразу в полу, в потолке и в стенах, в той же точке, где светильник подходит к стене, сечение оказывается объективно гораздо шире относительно параметров самого светильника. Дабы решить проблему, пришлось буквально выворачивать кусок стены, чтобы светильники были полностью перпендикулярны друг другу. Это было самое сложное.

Для отделки стен я использовал фактурный линолеум. Причиной такого решения стала необходимость быстрой и бюджетной отделки скруглённой стены. К слову, сейчас отличить линолеум от ламината никто не в силах.

Фактически в этом проекте всего четыре цвета, и все они соответствуют использованным материалам. Реечный деревянный потолок, локализованный у кабинетов МРТ и КТ, обусловлен сутью технологии магнитно-резонансной томографии, работающей по принципу срезов, и потолок в этом случае выступает некой репликой.

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