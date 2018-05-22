Шоу «Ты супер!» в цифрах и интересных фактах 

Свыше 1500 человек прислали заявки на кастинг второго сезона проекта, который продлился 6 месяцев. В первом отборочном туре второго сезона приняли участие 82 ребенка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Участники прилетели в столицу из разных уголков России (от острова Сахалин до республики Дагестан), а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в проекте участвуют ребята из Германии и Сирии. Также в конкурсе во второй раз попробовали свои силы участники из 1-го сезона — Роман Дружинин и Даниил Хомяков. С ребятами работают 3 преподавателя по вокалу: главный педагог Наталья Николаевна Ефименко — она же занималась с детьми на 1 сезоне проекта — и 2 ее помощника. Участники шоу «Ты супер!»" живут в подмосковном санатории. Помимо занятий вокалом, хореографией и актерским мастерством, в их расписании есть обычные школьные предметы: русский язык, математика, история, литература, химия, физика, география, английский язык. Каждый день к ребятам приходят учителя и преподают программу от 1 до 11 класса. У детей и их сопровождающих 5-разовое питание: завтрак, обед, ужин, полдник и еще поздний ужин для самых маленьких (молоко, печенье). А также широкая досуговая программа: кружки, например, оригами, просмотр кино и анимационных фильмов, занятия спортом. Все о студии шоу «Ты супер!» Студия спроектирована так, что вся площадка попадает в зону действия камер — съемка ведется в 360 градусов. Для создания программы необходимы 16 стационарных камер. Для съемок отдельных специальных номеров, если того будет требовать замысел режиссера, количество камер может увеличиться до 20. Шоу «Ты супер!»" занимает павильон размером 1457 квадратных метров. А площадь декораций шоу составляет 1000 квадратных метров. Центр декорации — раздвижной экран, открывающий конкурсанту ворота на сцену. Это самый большой элемент декораций, он состоит из двух половинок высотой 5,4 м и шириной 3,60 м. Именно перед ним в зоне бэкстейджа конкурсант ожидает выхода на сцену, к залу и жюри. 45 см на 45 см — размер экрана, расположенного в стойке жюри. Его функция — реагировать на нажатие кнопки и загораться зеленым или красным. Вне голосования на нем показывается логотип программы. Даже в пол сцены вмонтированы 3 экрана из прочных современных материалов (технология LED floor). На таком полу можно делать все, что угодно — даже ездить на автомобиле, не говоря уже о пении. Важные вопросы об условиях для участников Как выбирали пансионат для детей? Проект «Ты супер!» осуществляется при поддержке Министерства образования РФ, и организаторы обязаны размещать детей только в разрешенных Министерством образования отелях и пансионатах. Пансионат — база, где живут и репетируют дети во время участия в проекте, — удобно расположен относительно съемочной площадки. В нем есть необходимая инфраструктура для долгого проживания большого количества детей и обеспечения полноценного досуга: есть бассейн, фитнес-зал, спортивные и детские площадки. Пансионат располагается в одном из самых экологически чистых районах Подмосковья и имеет закрытую охраняемую территорию, что обеспечивает дополнительную безопасность и контроль. Страдает ли учеба участников, пока они находятся вдали от школы? Все дети официально учатся в школах в своих городах. Но на время проекта они прикрепляются к местной школе, где по итогам обучения им выставляются оценки, которые вносятся в базу. Таким образом, исключается возможность отчисления детей из школ в их регионах и отставания от школьной программы. А развлекать выступающих — тоже обязанность шоу? Важно, чтоб дети чувствовали себя комфортно на проекте. Невозможно оставить их без развлечений. Это еще и мера предосторожности: администрация проекта, вожатые — все те, кто работают с детьми в пансионате, — всегда знают, где и чем заняты дети. Осуществлять контроль гораздо проще, когда участники под присмотром и заняты общим делом. Да и какому ребенку хочется сидеть в номере несколько месяцев? Есть ли психолог на проекте? И часто ли к нему приходится обращаться? На проекте обязательно работают несколько психологов! Они находятся и в пансионате, и на площадке во время съемок шоу. Дети обращаются к специалистам с различными проблемами: например, обсуждают взаимоотношения с другими участниками, конкуренцию. Поскольку это соревнование, часть детей выбывает, и основная задача психологов — успокоить конкурсантов, уберечь от переживаний. Помимо этого, дети часто просят совет в личных делах, например отношениях с опекунами, приемными родителями. Кто-то обсуждает даже первую любовь. Если ребенок очень бедный, ему оказывается помощь: предоставляется одежда, предметы первой необходимости? Предметы первой необходимости предоставляются всем, кому они требуются. Независимо от материального положения, детям и их сопровождающим полностью оплачивается дорога от дома и обратно, проживание и питание.
Финал шоу «Ты супер!» на НТВ 26 мая. 20.00.