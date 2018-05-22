Женщина рассказывает, как росли до 90-х годов. Она не может этому поверить!

Поздравляем всех родившихся в 1930-ых, 1940-ые, 50-ые, 60-ые, 70-ые и в начале 80-ых!

Во-первых, вы пережили рождение у матерей, которые курили и/или пили, в то время как вынашивали вас.

Они принимали аспирин, ели сыр с плесенью, тунца из банки, и не становились диабетиками.

Ваши детские кроватки были покрыты яркими свинцовыми красками.

У вас не было специальных крышек для детей на медицинских препаратах и когда вы ездили на своих велосипедах, у вас не было шлемов, не говоря уже о, риски езды автостопом.

Как дети, вы ездили в автомобилях без ремней безопасности или подушек безопасности.

Поездка в фургоне — всегда была большой забавой. Вы пили воду из садового шланга, а не из бутылки.

Вы делили одну бутылку напитка с четырьмя друзьями и никто не умер от этого.

Вы ели пироги, белый хлеб и реальное масло и пили лимонад с сахаром, но вы не весили больше нормы потому что…

ВЫ ВСЕГДА ИГРАЛИ!

Вы уезжали из дома утром и играли весь день, а возвращались, когда уличные фонари гасли. Никто не мог найти Вас целый день. И Вы были в порядке.

У Вас не было PlayStation, Xbox, никаких видео игр вообще, никаких DVD-фильмов, никакого «звук вокруг», никаких мобильных телефонов, никаких смс, никаких персональных компьютеров, никакого Интернета и уж тем более интернет-комната для общения.

У ВАС БЫЛИ ДРУЗЬЯ, и Вы выходили на улицу и находили их!

Вы падали с деревьев, ломали кости и зубы и от этих несчастных случаев не было никаких судебных процессов.

Вы играли с червями, и делали пироги из грязи, и черви в нас не жили.

Вы играли с палками и теннисными шарами и хотя Вам говорили, чтобы вы были осторожнее, Вы не выбивали себе глаза.

Вы ездили на велосипедах или шли домой к другу и стучали в дверь или звонили в звонок, или просто вопили возле окна!

Вообразите просто! Идея родителя, выручающего Вас, если Вы нарушили закон, была неслыханна. Практически никто не нарушал закон!

Это поколение произвело одних из лучших любителей риска, людей умеющих решать свои проблемы и изобретателей!

Прошлые 50 лет были взрывом новшества и новых идей. У Вас были свобода, успех и ответственность, и Вы учились КАК ИМЕТЬ ДЕЛО СО ВСЕМ ЭТИМ! И ВЫ — один из них!