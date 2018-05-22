Ещё
Названа неожиданная польза яиц для здоровья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа неожиданная польза яиц для здоровья 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Потребляющие одно яйцо в день люди значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не употребляет этот продукт, следует из исследования, проведенного в Китае; его результаты опубликованы в журнале Heart.
Яйца — важный источник диетического холестерина, они также содержат высококачественный белок, витамины и биологически активные компоненты, в том числе фосфолипиды и каротиноиды, сообщается на сайте Medical Press.
Предыдущие исследования, которые изучали связь между употреблением яиц и воздействием на здоровье, были непоследовательными, отмечает издание, и не обнаружили положительного влияния этого продукта на предотвращение ишемических болезней сердца или инсульта.
Однако команда исследователей из Китая и Великобритании, использовав данные долговременного исследования China Kadoorie Biobank (CKB), изучила данные 416 тыс. добровольцев, которые не страдали от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Они сообщали о частоте употребления яиц. За их состоянием здоровья следили в период между 2004-2008 годами.
13,1% участников исследования ежедневно употребляли яйца в пищу, 9,1% не употребляли вообще или очень редко употребляли.
Анализ результатов показал, что по сравнению с людьми, не потребляющими яйца, у людей, ежедневно потребляющих этот продукт, снижался риск сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Так, те, кто ежедневно потреблял яйца, имели на 26% более низкий риск геморрагического инсульта, вероятность преждевременной смерти — на 18%.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Принц Гарри женился на Меган Маркл Немецкие женщины объединяются в борьбе с домогательствами мигрантов Квантовая Россия
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения4
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила18
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье9
Самые травмоопасные позы из Камасутры2
К чему ведет кровосмешение4
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение