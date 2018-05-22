Что запрещено делать мусульманской женщине

Многие знают: то, что считается естественным и обычным во многих странах мира, может осуждаться в мусульманских государствах, где нормы поведения полностью регулируются Кораном. Мало мировых религий, которые накладывали бы на повседневную жизнь верующих такой же сильный отпечаток, как ислам.

Как ведет себя мусульманка

Одно из главнейших требований к любому последователю мусульманской религии — скромное поведение.

В Германии, США, России и множестве других стран для женщины естественно самоутверждаться, делать карьеру, стремиться выделиться и завоевать признание в любой сфере жизни. Европейки и россиянки любят, когда их красота и ум привлекают поклонников, когда женщиной восхищаются, возносят ее на пьедестал. [С-BLOCK]

Для мусульманки все это — табу, недостойное поведение. Правоверная мусульманка стремится занимать самое скромное место. Невеста на свадьбе будет стоять, скромно потупившись, не смея поднять глаз. Мусульманки вообще не позволяют себе долго, пристально смотреть в глаза кому бы то ни было, мужчине особенно. Это воспринимается как дерзость и даже в какой-то мере развратность. Если женщина так смотрит на постороннего мужчину, значит, она с ним заигрывает, следовательно, соблазняет, грешит.

Мусульманка также никогда не поставит себя выше мужа (или отца, если она еще не замужем). Мужчина в исламе — существо более совершенное, чем женщина. Его авторитет незыблем. Если муж что-то решил, так тому и быть. Аналогичный авторитет и власть есть и у родителей. У мусульман отец и мать пользуются колоссальным, безграничным уважением, о котором забыли многие другие жители планеты.

Нормы поведения

Мусульманская женщина не позволит себе выйти на улицу неподобающе одетой: не разрешается открывать руки выше кистей, ноги — выше ступней, и уж тем более никакого декольте или обнаженной спины. Ее вид не должен вызывать плотских желаний у посторонних, чтобы не унижать достоинство правоверной. Но даже ношение хиджаба имеет свои нюансы. Его ткань не должна быть кричащей, слишком яркой, расшитой жемчугами и пр. Это признак безнравственности и стремления к роскоши.

Особым требованием является соблюдение чистоты во всех смыслах. Мусульманка не может себе позволить выйти замуж недевственницей. В этом случае ее ожидает ужасный позор с самыми трагическими последствиями. Согласно Второзаконию (22:13–21), такую женщину следует забить камнями до смерти.

Мусульманка не будет ходить в грязной и неряшливой одежде, потому что Аллах завещал блюсти телесную чистоту. Женщина не станет слушать и грязные речи, рискуя тем самым осквернить свой слух и помыслы. В исламе нечистые мысли и намерения (ният) являются таким же тяжким грехом, как и нечистые действия. [С-BLOCK]

Мусульманка также не позволит себе пить алкоголь. Это запрещено Кораном. Правоверная мусульманка не сядет за один стол с мужем и его друзьями, так как на протяжении всего дня обычно находится на женской половине дома, где и принимает пищу.

По исламским законам, женщины не могут разгуливать по городу без сопровождения, они никогда не заходят в заведения, предназначенные для мужчин (всевозможные чайные, кафе и пр.). Истинная мусульманка обладает такими добродетелями, как целомудрие, чистота, богобоязненность, скромность, и старается контролировать не только свое поведение, но и мысли.