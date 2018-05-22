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Не только польза: чем может навредить черешня
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Не только польза: чем может навредить черешня 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Далеко не всем людям можно есть черешню вволю — при ряде заболеваний ее ягоды противопоказаны. Кроме того, черешня обладает свойством накапливать вредные вещества. В продаже появилась черешня — невероятно полезная для здоровья ягода, которую можно есть даже тем, кому нельзя более кислую вишню. Но врачи напоминают, что с первыми ягодами на прилавке нужно быть осторожными. По словам врача Людмила Бабич черешня, как и все ягоды, может аккумулировать в себе нитраты и другие небезопасные химические вещества, используемые фермерами. Ранние плоды нужно предварительно замачивать в холодной воде на 20 минут, а затем промывать под проточной водой, посоветовала специалист. Детям самую первую ягоду лучше не давать совсем. Черешня обладает массой достоинств — она некалорийна и при этом богата клетчаткой, мягко очищает печень. Людям с гастритом, язвой и проблемами с поджелудочной вишню есть не рекомендуют, — но черешня как раз помогает таким пациентам с пищеварением, снимает им желудочные колики и улучшает общее самочувствие. Тем не менее, в некоторых случаях от употребления черешни следует воздержаться.
«У черешни мало противопоказаний, но все же они есть. Она запрещена тем, кто часто страдает расстройствами желудка и диареей, так как оказывает дополнительное слабительное действие. Также избегать ее употребления нужно при непроходимости кишечника», — отметила Людмила Бабич.
Также черешня может подвести организм у неокрепших детей. Клетчатка, содержащиеся в мякоти кислоты, обилие углеводов и особенно аллергены могут стать причиной ухудшения самочувствия в раннем возрасте. Кроме того, не нужно употреблять свежую черешню на голодный желудок и сразу после плотной трапезы — даже полностью здоровым людям лучше начинать есть ягоды не ранее чем спустя полчаса. В день достаточно съедать 20-25 ягод: этого количества достаточно, чтобы насытить организм полезными веществами, микроэлементами и витаминами. Ранее МедикФорум писал о том, какие свойства черешни считаются медиками сами полезными.
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