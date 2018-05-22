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Лена Миро считает свадьбу обрядом для закомплексованных
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Лена Миро считает свадьбу обрядом для закомплексованных 

Eva.ru 57 минут назад
Фото: Eva.ru
Скандальная писательница Лена Миро уже никого не удивляет своими язвительными статьями. Кому-то нравится читать её блог, а кого-то безумно раздражает манера Миро унижать всех вокруг. В этот раз женщина решила высказаться о свадьбе на фоне женитьбы принца Гарри на Меган Маркл.
На фоне нашумевшей женитьбы Лена Миро решила поговорить о свадьбе. По её мнению, женщинам она нужна для того, чтобы иметь гарантии и уверенность в завтрашнем дне. Представительницами прекрасного пола овладевает страх остаться ни с чем, который и приглушается штампом в паспорте. А мужчины, как заверяет писательница, и вовсе не хотят жениться. Также Миро отметила, что считает брак обрядом для закомплексованных людей, а свободный и уверенный в себе человек не видит в нем смысла. «Конечно, любое пернатое будет это отрицать, утверждая, что свадьба — это праздник, триумф её с оладухом неземной любви или же простая формальность, облегчающая жизнь.»
Такое заявление показалось странным интернет-пользователям, по их мнению, заключение брака это не просто юридическая процедура, но и радостное торжество, которое должно быть в жизни каждого человека. Женская часть обитателей сети посмеялась над словами Елены, предположив, что она наверняка и сама бы хотела испытать такое счастье. Кстати, по неофициальным данным у Лены Миро на самом деле уже была свадьба. А вышла замуж она, как говорят СМИ, за американца, правда, сама этот факт тщательно скрывает. Поэтому комментирующие сочли, что Миро противоречит себе. «Ну это уже бред. Наверное, больше писать нечего» «Чушь какая-то, Лена, остановитесь» «Да она так зарабатывает славу, что непонятного» «Да уж, сама то небось мечтает о пышной свадьбе, а замуж никто не берет!»
Недавно женщина не побоялась громко высказаться в сторону Ольги Орловой. Писательница опубликовала грубый пост о внешности артистки, на что сама Орлова незамедлительно ответила в вежливой форме.
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