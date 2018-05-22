Как не стать жертвой прораба: 10 самых распространённых способов обмана при ремонте

Стихийность и непредсказуемость российского ремонта вошла в пословицы и поговорки. Цена за квадрат давно измеряется не только в деньгах, но и в нервных клетках. Соседи передают друг другу номера телефонов хороших людей, чтобы позже развести руками: как таких можно советовать? Мы подозреваем рабочих во всех смертных грехах разом — они «платят» нам срывом сроков и качества. Чтобы сохранить свои деньги, нервы и человеческое отношение к людям, которые на тебя работают, нужно знать, чего на самом деле стоит опасаться и что контролировать.

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1. Смета

Судите по результату, а не по обещанию. На рынке — кризис и острая конкуренция, а потому на приблизительную цену за метр, написанную на сайте или озвученную после беглого осмотра фронта работ, не стоит ориентироваться. В большинстве случаев смету пишут для того, чтобы клиент её принял, а не для того, чтобы понял, что его ждёт. Подробности вскрываются уже в ходе работ, когда поменять бригаду и подрядчика не так просто.

Антон Елистратов, эксперт по дизайну интерьеров:

— Не доверяйте усреднённой цене за метр, вам будет сложно отследить, что в неё войдёт реально. Потом вас обязательно «разведут» на дополнительные работы. Попросите расписать всё по этапам, выясните все подробности: что за этап и какие работы предполагает. Обсудите цену за каждый и сроки выполнения. Обсудите свои требования — где вам нужна очень качественная работа, а где вы можете сэкономить и вас удовлетворит средний результат. Например вам нужно выровнять стены, но в одной из комнат существенная часть уйдёт под встроенный шкаф — там идеальная точность не нужна, соответственно и материала может уйти меньше. И так далее.

Михаил Егиян, архитектор:

— Если цена за работу очень демократична, это уже повод насторожиться. Чаще всего это значит, что люди планируют заработать на чём-то другом. Один из самых распространённых способов — использование более дешёвых черновых материалов, чем запланировано. Ещё на этапе знакомства настаивайте на том, чтобы в смете указывались все материалы, которые будут использованы, с марками и ценой, и их объём. Тогда в случае сомнений вам будет легче настаивать на своей правоте. В процессе ремонта непрофессионалу трудно отличить один сорт штукатурки, кирпича или бетона от другого, тем более что у многих известных и хороших производителей есть «бюджетные» линейки, рассчитанные на продажу на строительных рынках, а в накладной или в чеке может быть написано что угодно. Такая замена может сильно отразиться на качестве работ. Люди, которые сталкиваются со строительством впервые, как правило, не понимают этого. Поэтому ко мне в основном приходят те, кто делает свой второй или третий ремонт. Они понимают, что цена, расписанная по всем видам работ со сроками выполнения и необходимыми материалами, будет максимально близка к итоговой. А выйти за рамки подобной сметы гораздо сложнее.

torard.ru 2. Черновые работы

Материалы — основная «болевая точка» взаимоотношений «хозяин — прораб». Надо понимать, что у большинства подрядчиков и прорабов обязательно есть какие-то личные взаимоотношения с поставщиками и продавцами, а значит, и простор для разного рода махинаций. Если объём закупки довольно большой, то выгода для обеих сторон может исчисляться существенными суммами.

Мито Мелитонян, архитектор:

— У меня был случай, когда меня пригласили на стройку в качестве независимого технического консультанта, и я довольно тщательно произвёл замеры в «слабых местах». Когда я заметил нестыковку с проектом, я не поленился провести контрольный замер на нескольких этажах в разных местах здания. Оказалось, что толщина межэтажных перекрытий составляла 230 мм вместо 250, как было заложено по проекту. Внешне это было незаметно, но я обратил внимание на то, что толщина перекрытия подозрительно мала в тех местах, где были проделаны отверстия для вентиляции по всей высоте здания. На круг вышло, что подрядчик не долил перекрытий на 4 000 м3 бетона, что существенно отразилось на несущей способности конструкций. Объёмы хищения можете себе представить сами.

melitonyan.com На ремонте в обычной квартире столько, конечно, не заработаешь. Но и тут есть варианты: от вполне безобидных скидок за оптовые поставки до знакомых, которые выбьют чек на любую сумму.

Матвей, прораб из Молдавии:

— Черновые материалы — это около трети нашего заработка. Лучше всего, если хозяин доверяет тебе покупку. Большинство людей ездят за материалом с нами только в первый раз. Приезжаешь в крупный магазин, смотришь на цену, говоришь, что знаешь людей, у которых всё то же самое, допустим, дешевле на 1 000 рублей. Едешь, куда надо, покупаешь по хорошей цене. Хозяин остаётся доволен и больше уже не лезет в твою работу. Потом покупаешь всё сам. Главное — не наглеть, тогда всё будет нормально.

Особенно внимательно надо проверять специалистов, которые ведут сразу несколько объектов. У них есть возможность выписать закупку на один объект, а развезти по трём.

Антон Елистратов, эксперт по дизайну интерьеров:

— Самое худшее в этом случае, если вместо закупки нового материала вам привезут неиспользованные остатки от предыдущих ремонтов на старых объектах. Проверяйте дату выпуска и срок годности — он написан на упаковке. В противном случае вам может достаться слежавшаяся штукатурка или краска, промёрзшая за зиму на складе. И это уже очень серьёзно скажется на результате.

3. Скрытые работы

Выполнение каждого из ремонтных этапов нужно тщательно и лично проверять. Особенно это касается всего того, что «зашивается», «заливается» и закладывается в полу, стенах и потолке. Решение проблем, которые могут возникнуть впоследствии, обойдётся намного дороже.

Мито Мелитонян, архитектор:

— К примеру, в проекте заложена одна категория и сечение проводов, а по факту укладывается другой провод, причём замерить его можно только специальным прибором, проверив сопротивление проводки. Вычисляется такое «на раз», главное — знать, что ищешь. Провода должны быть уложены в гофру, но бывает, что подрядчик «забывает» это сделать. То же самое относится и к гидроизоляции, шумоизоляции, арматуре и всему другому, что сразу же после укладки заливается бетоном, прячется за гипсокартоном, и более этого никто никогда не видит.

melitonyan.com Михаил Егиян, архитектор:

— Не экономьте сами и старательно проверяйте своих рабочих во время работ такого рода. Тёплые полы, которые уходят под плитку, трубы, до которых трудно или невозможно добраться, должны быть качественными, провода — именно той марки и в том количестве, которое вы заказывали, и разведённые грамотным специалистом именно так, как требуется по технологии. В противном случае вам придётся разворотить полкомнаты, чтобы починить проводку. Чтобы сэкономить, для выполнения отдельных работ часто нанимаются дешёвые исполнители. Это тоже предмет для обсуждения в самом начале знакомства: есть ли специалисты по всем направлениям работ, достаточно ли они компетенты, чтобы сделать то, что запланировано в вашем дизайн-проекте.

torard.ru Не ленитесь и не стесняйтесь опытным путём проверять гидроизоляцию, опрессовку, стыки труб и укладку тёплого пола. Для заново построенных перегородок и выведенных углов есть угломеры и правила. Это несложный инструмент, пользоваться которым вас научит любой консультант строительного магазина.

4. Чистовая отделка

К чистовой отделке мы относимся намного внимательнее, поэтому случаев злоупотребления доверием здесь бывает значительно меньше. Намного больше примеров обычной некомпетентности. Для прямого мошенничества мы порой даём поводы сами.

Андрей, прораб из Подмосковья:

— Говорить, что ты что-то не можешь сделать, если это не электрика, конечно, не стоит — останешься без клиентов. Самый распространённый вариант — когда у меня нет нужного специалиста под рукой, а хозяину нужно срочно, и ждать, когда освободится мой человек, он не хочет. Тогда я ищу срочно такого, который сделает быстро и дёшево. А там уже посмотрим. Иногда бывает так, что плиточник клеит обои или укладывает половую доску по инструкции к материалу. Результат получается соответственный… Ну вот ещё знаю случай, не со мной был, но по соседству. Ребята заменили клиентке старую, но очень хорошую немецкую сантехнику, которая начала подтекать, на новую, собранную в Китае. Ремонт был очень экономный, в небольшой квартирке. По уму не стоило ничего менять: любой сантехник из ЖЭКа починил бы этот унитаз за полчаса. Немецкий себе, конечно, забрали. Рассказывали потом, что она сама предложила, потому что всё время шумел. Решила, что сломался.

«Могу, начальник!» — самый распространённый ответ гостя из ближнего зарубежья на любой профессиональный вопрос. На практике это, конечно, далеко не так. Поэтому заказывая редкий или дорогой отделочный материал, выясняйте у продавца, есть ли инструкция для рабочих, проводятся ли какие-то показательные мастер-классы. Если технология действительно сложная, подумайте о том, чтобы не рисковать и пригласить специалистов из фирмы.

Нанимая бригаду из ближнего зарубежья, имейте в виду ещё один не очень распространённый, но возможный вариант. Бывает так, что взяв с вас предоплату, люди уезжают на родину, оставив вас и без ремонта, и без денег. В большинстве подобных случаев обращение в полицию вам ничего не даст, даже если у вас подписан официальный договор. Если вы планируете серьёзное строительство с большим объёмом работ, если испытываете сомнения или подозрения, которые не можете доказать — подумайте о независимой экспертизе.

Мито Мелитонян, архитектор:

— Заказчику необходимо иметь независимого человека, который сможет заниматься надзором и контролем за строительным процессом, если у него нет времени или желания заниматься этим самому. С независимым контролёром сложнее договориться, если у него есть определённая финансовая мотивация, а наличие такого человека если не сэкономит, то по крайней мере сохранит деньги и позволит получить наиболее качественный продукт, полноценно годный к эксплуатации.

melitonyan.com Итак, что делать, чтобы защитить себя от мошенничества:

Заключайте официальный договор и требуйте подробную поэтапную смету работ с учётом всех необходимых материалов.

Выясните состав бригады, наличие специалистов по каждому из видов работ. Плитку должен класть плиточник, электрикой заниматься электрик, а обои клеить маляр.

Найдите время на закупку материалов вместе с рабочими. Или вам придётся тщательно сверять цены, чеки и объём закупленного. Имейте в виду, что производители материалов тоже, как правило, не совсем откровенны на своих сайтах — в большинстве случаев там пишется оптовая, а не реальная стоимость товара. Чтобы узнать, сколько стоит тот или иной пункт на самом деле, вам скорее всего придётся обзвонить несколько точек.

Тщательно контролируйте все «скрытые работы» до того, как содержимое будет замуровано. Это самые проблемные и дорогостоящие переделки.

В случае сомнений или подозрений приглашайте независимого эксперта с опытом работы в строительстве.

Достойно оплачивайте честный труд людей, которые на вас работают. В противном случае они всегда найдут, чем компенсировать себе разницу.

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