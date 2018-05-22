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Мерзкое фото с набережной Цесаревича обсуждают владивостокцы
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Мерзкое фото с набережной Цесаревича обсуждают владивостокцы 

Primpress 57 минут назад
Фото: Primpress
Жители Владивостока снова жалуются на состояние набережной Цесаревича, сообщает PRIMPRESS.
В популярном инстаграм-паблике опубликовали неприятный снимок, сделанный на набережной, в подписи к которому горожане призвали компетентные органы разобраться с происходящим.
«Цесаревича постепенно превращается в помойку. Дети играют рядом с испражнениями животных (для лошадок уже давно придумали специальные «карманы» для их выделений), коммерсанты нахально заняли часть набережной, разложив свое китайское барахло… Уважаемые жители города, родители и просто небезразличные граждане, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными и не позволяйте загадить еще одно приличное место для прогулок», — говорится в сообщении.
В комментариях к снимку большинство разделили эмоции горожанина и отметили, что уже устали от лошадей.
«Оштрафовать компанию, которая предоставляет прокат на лошадях. Бабло рубят за счет детей, так почему дерьмо не убираете? Это сверхнаглость и неуважение к жителям города».
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