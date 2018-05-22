Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую

Не так давно ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова объявила о скорой свадьбе. Перед торжеством звезда решила привести себя в порядок и записалась на курс омолаживающих процедур. Похоже, они дали первый эффект.

Сегодня Роза опубликовала фото, которое вызвало у подписчиков ее блога массу вопросов.

«Прям не узнать», «Нафотошопили ее ппц», «Прекрасно выглядите», «Это жесткий фотошоп», — обсуждают фолловеры.

«Прекрасная наша, Роза», «Так держать! Только лучше становиться Роза С. Умная и сильная», «Цвета пудры в одежде Вам к лицу», — делают ей комплименты поклонники.

Фото: instagram