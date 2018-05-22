Ещё
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую 

Passion.ru 46 минут назад
Фото: Passion.ru
Не так давно ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова объявила о скорой свадьбе. Перед торжеством звезда решила привести себя в порядок и записалась на курс омолаживающих процедур. Похоже, они дали первый эффект.
Сегодня Роза опубликовала фото, которое вызвало у подписчиков ее блога массу вопросов.
«Прям не узнать», «Нафотошопили ее ппц», «Прекрасно выглядите», «Это жесткий фотошоп», — обсуждают фолловеры.
«Прекрасная наша, Роза», «Так держать! Только лучше становиться Роза С. Умная и сильная», «Цвета пудры в одежде Вам к лицу», — делают ей комплименты поклонники.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
19-20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 6 очевидных признаков, что вы никогда не разбогатеете 15 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения4
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила18
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье9
Самые травмоопасные позы из Камасутры2
К чему ведет кровосмешение4
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение