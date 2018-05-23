В Волгограде временно стали выдавать справки, а не свидетельства о рождении

Волгоградки стали получать в ЗАГСе вместо свидетельства о рождении ребенка справку из-за того, что на него нет бланков. Власти обещают, что в конце мая проблема будет решена.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в России планируют модернизировать институт регистрации актов гражданского состояния и создать Федеральную информационную систему «Единый государственный реестр актов гражданского состояния». Все это предполагает переход на использование новой формы бланков для свидетельств. С 1 января 2018 года «Гознак» прекратил выпускать бумаги старого образца и не начал делать их для нового. Сейчас программа перехода на новые бланки заморожена. Минюст разрешил регионам использовать старые бланки. В Волгограде стало не хватать их для свидетельств о рождении. Связано это с тем, что ПФР в 2017 году проводил реформу о прибавке к пенсии. Тем, у кого дети были рождены в 1980 году, выдали дубликаты свидетельств о рождении.