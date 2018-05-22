Звезда «Форс-мажоров» обидел бодишеймера. Пришлось извиняться

Патрик Джей Адамс (36), звезда сериала «Форс-мажоры» и его супруга Тройен Беллисарио (32), приехали на главную свадьбу года, чтобы поддержать Меган Маркл (36) и принца Гарри в их большой день. После церемонии Патрик и Тройен отправились в аэропорт.

все слайды

В зале ожидания рядом с ними сидела женщина, которая задела чувства Патрика и его супруги — а все из-за того, что прокомментировала их фото со свадьбы Гарри и Меган. Когда женщина заснула, актер сфотографировал ее и выложил снимок в Instagram: «Она читает газету, — рассказал Адамс. — Видит мое фото с Тройен со свадьбы. „Господи, что за ужасное фото“. Я обернулся. „Правда? А мне нравится этот снимок. Что, как вы думаете, с ним не так?“ Она подумала. „Ну, вы просто такой… коренастый“. Она засмеялась и заснула. Я ее сфотографировал. И… занавес».

Подписчики звезды пришли в ярость от его поступка. «Да, она грубая и поступила неправильно, но ты не должен был опускаться на ее уровень. Я ожидал большего от тебя», «Патрик, так нельзя. Зачем ты оскорбляешь женщину?», — писали они в комментариях.

Адамс понял, что прокололся — пришлось удалять скандальное фото и писать огромный извинительный пост.

«Вчера я опубликовал фотографию женщины, которая столкнулась с моей женой и мной в аэропорту. Единственное, что я хотел сделать — показать людям человека, который считает, что комментарии такого рода необходимы, полезны и смешны. Но некоторые люди в комментариях заявили, что это я — бодишеймер. Все обдумал и принял решение удалить фото. Не потому что я считаю, что женщина была права. А потому что любое проявление насилия — неправильно. Теперь ряд знакомых изданий просит комментариев. Поэтому я прокомментирую ситуацию здесь. То, что нам сказала эта женщина, было оскорбительно. Мне жаль, что я не сказал ей это в лицо. Я был слишком шокирован, разозлен и вел себя как настоящий канадец — не стал влезать в спор. Обобщим. 1. Не говорите о том, как выглядят люди. Вы не знаете, что происходит с вашими комментариями. 2. Если кто-то это сделает. Не используйте Интернет, чтобы поквитаться. Скажите все прямо им в глаза. 3. Не верьте тому, что вы читаете в журналах. Хорошему или плохому. 4. Будьте здоровы для себя и других при каждой возможности. Жизнь слишком коротка для всего этого».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezda-fors-mazhorov-obidel-bodishejmera-prishlos-izvinyatsya/