Сандра Баллок в комбинезоне, Кейт Бланшетт в бархате, Энн Хэтэуэй в платье-брюках на кинопремьере

Сара Полсон, Аквафина, Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Минди Калинг

И если Полсон, Калинг и Аквафина сделали ставку на черный цвет, но Бланшетт, Хэтэуэй и Баллок решили выделиться. Сандра выглядела по-весеннему в зелёном комбинезоне на одно плечо, Кейт появилась на публике в фиолетовом бархатном костюме, а Энн решила удивить не цветом, а фасоном, надев то ли платье, то ли брюки.

Отметим, что актрисы не стеснялись фотографов и не скрывали искренних эмоций. Судя по их настроению, совместная работа в киноленте шла хорошо.