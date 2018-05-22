Сандра Баллок в комбинезоне, Кейт Бланшетт в бархате, Энн Хэтэуэй в платье-брюках на кинопремьере 

Не успела Кейт Бланшетт вернуться из Канн, как снова вышла к фото-коллу, а вместе с ней и другие актрисы: Энн Хэтэуэй, Сандра Баллок, Аквафина, Сара Полсон и Минди Калинг. Дело в том, что 22 мая в Метрополитен-музее состоялась премьера фильма «Восемь подруг Оушена».
Сара Полсон, Аквафина, Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и Минди Калинг
И если Полсон, Калинг и Аквафина сделали ставку на черный цвет, но Бланшетт, Хэтэуэй и Баллок решили выделиться. Сандра выглядела по-весеннему в зелёном комбинезоне на одно плечо, Кейт появилась на публике в фиолетовом бархатном костюме, а Энн решила удивить не цветом, а фасоном, надев то ли платье, то ли брюки.
Отметим, что актрисы не стеснялись фотографов и не скрывали искренних эмоций. Судя по их настроению, совместная работа в киноленте шла хорошо.