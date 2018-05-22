Женщина в Бразилии стала матерью и нарушила закон

Бразильянка, проживающая на острове Фернанду‐ди‐Норонья родила ребенка, нарушив закон, который запрещает роды. Таким образом новорожденный стал первым младенцем, который появился на свет на острове за последние 12 лет, сообщил сайт Globo.

Примечательно, что о своей беременности женщина узнала лишь во время родов. По ее словам, тесты на беременность, которые она делала, не показали положительного результата. 22-летняя роженица отметила, что в пятницу, 19 мая у нее заболел живот. Она описала процедуру родов: «Я пошла в ванную и увидела, что что-то спускается у меня между ног». Подоспевший ей на помощь молодой человек перерезал пуповину родившейся девочки.

Молодую маму отправили в больницу, куда местные жители принесли детскую одежду, чтобы отметить редкое событие. Строгий закон действует на острове в связи с отсутствием родильных домов. Местные власти предписывают матерям пользоваться услугами акушеров на материке.

Другая новость, которая касается рождения детей, поступила накануне из Китая. Власти КНР намерены снять ограничение на рождаемость в китайских семьях, что должно повысить демографию страны.