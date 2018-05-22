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Роскошная Дженнифер Лоуренс в новой рекламной кампании Dior
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Роскошная Дженнифер Лоуренс в новой рекламной кампании Dior 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Диана Сулейманова
Героиней новой рекламной кампании Dior вновь стала американская актриса Дженнифер Лоуренс. В ней голливудская звезда воплотила в себе главные составляющие французского шика: аккуратную небрежность в манере носить одежду строгого мужского покроя в сочетании с внутренней раскованностью и уверенностью в себе.
Креативный директор марки Мария Грация Кьюри вдохновилась образом сильной женщины — французской художницей-феминисткой Клод Каон. В своем творчестве Каон исследовала проблему постоянной смены гендерных ролей и вопрос противостояния женщины и мужчины, что нашло отражение в ее автопортретах. Тема женского перевоплощения в мужские образы стала ведущей в новой кампании Dior, автором которой выступила фотограф Бриджит Лакомб.
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