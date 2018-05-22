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Боярская отправилась на гастроли в Лондон с сыном
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Боярская отправилась на гастроли в Лондон с сыном 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Лиза Боярская и Максим Матвеев долгое время скрывали лицо своего сына Андрея от посторонних глаз. Звездные родители не хотели привлекать к мальчику внимание прессы. Но после того как Алика Смехова «засветила» Андрея в своем микроблоге, артисты стали сами публиковать его фотографии на своих страницах в Инстаграм.
Сын Лизы и Максима купается во внимании родственников. Лето он проводит на даче в компании бабушки и дедушки, в остальное время — он находится с родителями. Даже на гастроли в Лондон Боярская взяла сына с собой. Актриса опубликовала снимок, на котором она запечатлена с представителями театральной труппы и сыном.
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Поклонники актрисы удивляются, что Андрей не похож ни на одного из своих звездных родителей. Мальчик растет блондином с голубыми глазами. Лиза рассказывает, что мальчик уже сейчас интересуется театром и литературой. Родители поддерживают его интерес и всячески его поддерживают.
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