Это грязно: мифы об анальном сексе 

Анальный секс окружен мифами. Учитывая, что его не принято обсуждать, эти мифы порой сильно мешают интимной жизни. Пора разобраться, чему стоит верить, а чему — нет!
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1. Миф: можно заняться им без подготовки
Правда: не нужно. Анальное отверстие не имеет своей смазки и растягивающихся тканей, в отличие от вагины. Начните с фингеринга и маленьких игрушек, спешить некуда.
2. Миф: это больно
Правда: так не должно быть. Значит, что-то вы делаете не так. Многим женщинам он нравится, некоторые даже получают оргазм. Терпение, смазка, еще раз терпение — и все получится.
3. Миф: если в первый раз больно, потом тоже будет больно
Правда: у вас не получилось, тебе было неприятно, и ты сказала «больше никогда». Не полагайся на один негативный опыт, перечитай советы выше и попробуй еще раз. Чтобы не концентрироваться на ощущениях, можешь заняться стимуляцией клитора.
4. Миф: нормальные люди не занимаются аналом
Правда: на самом деле анальный секс занимает первое место среди табуированных сексуальных утех, которые хотят попробовать люди. А все они не могут быть женщинами и мужчинами легкого поведения!
5. Миф: анальный секс защищает от измен
В нормальных отношениях секс не может быть предметом торга. И если ты соглашаешься на анал только потому, что он обещал в противном случае искать оргазм на стороне, подумай, нужен ли тебе вообще такой партнер.
6. Миф: он перестанет тебя уважать
Правда: если он получил то, что хотел, и пропал, дело не в анальном сексе. Это могло произойти в любой момент. На самом деле, любой опыт сближает, если все правильно обставить.
7. Миф: это травматично
Правда: закончиться травмой может любой интимный опыт, если делать все не так, как рекомендуется. Чтобы не было боли, достаточно использовать лубрикант (и не спешить!).
8. Миф: для анального секса не нужны презервативы
Правда: да, забеременеть таким образом нельзя, но многие инфекции передаются и через анус (хламидиоз, гонорея, некоторые гепатиты, ВИЧ). Ткань, выстилающая анус, довольно тонкая, ее можно порвать, и тогда инфекция проникнет в организм. Так что презерватив необходим.
9. Миф: анус растянется
Правда: это такой же миф, как растяжение вагины. На самом деле, ты с каждым разом относишься к анальному сексу все спокойнее, из-за чего может возникать ощущение, что и внутри все растянулось.
10. Миф: это грязно
Правда: нет. Анус — нижняя часть толстой кишки, в нем нет фекалий. Это, правда, не значит, что можно свободно перемещать пенис из вагины в анус и обратно, — это совершенно разные среды, и их не стоит смешивать. Чтобы внутри все было чисто, достаточно вымыть эту область с антибактериальным мылом до и после секса.