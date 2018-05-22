Ещё
Это грязно: мифы об анальном сексе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Это грязно: мифы об анальном сексе 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
Анальный секс окружен мифами. Учитывая, что его не принято обсуждать, эти мифы порой сильно мешают интимной жизни. Пора разобраться, чему стоит верить, а чему — нет!
18+

1. Миф: можно заняться им без подготовки

Правда: не нужно. Анальное отверстие не имеет своей смазки и растягивающихся тканей, в отличие от вагины. Начните с фингеринга и маленьких игрушек, спешить некуда.

2. Миф: это больно

Правда: так не должно быть. Значит, что-то вы делаете не так. Многим женщинам он нравится, некоторые даже получают оргазм. Терпение, смазка, еще раз терпение — и все получится.

3. Миф: если в первый раз больно, потом тоже будет больно

Правда: у вас не получилось, тебе было неприятно, и ты сказала «больше никогда». Не полагайся на один негативный опыт, перечитай советы выше и попробуй еще раз. Чтобы не концентрироваться на ощущениях, можешь заняться стимуляцией клитора.

4. Миф: нормальные люди не занимаются аналом

Правда: на самом деле анальный секс занимает первое место среди табуированных сексуальных утех, которые хотят попробовать люди. А все они не могут быть женщинами и мужчинами легкого поведения!

5. Миф: анальный секс защищает от измен

В нормальных отношениях секс не может быть предметом торга. И если ты соглашаешься на анал только потому, что он обещал в противном случае искать оргазм на стороне, подумай, нужен ли тебе вообще такой партнер.

6. Миф: он перестанет тебя уважать

Правда: если он получил то, что хотел, и пропал, дело не в анальном сексе. Это могло произойти в любой момент. На самом деле, любой опыт сближает, если все правильно обставить.

7. Миф: это травматично

Правда: закончиться травмой может любой интимный опыт, если делать все не так, как рекомендуется. Чтобы не было боли, достаточно использовать лубрикант (и не спешить!).

8. Миф: для анального секса не нужны презервативы

Правда: да, забеременеть таким образом нельзя, но многие инфекции передаются и через анус (хламидиоз, гонорея, некоторые гепатиты, ВИЧ). Ткань, выстилающая анус, довольно тонкая, ее можно порвать, и тогда инфекция проникнет в организм. Так что презерватив необходим.

9. Миф: анус растянется

Правда: это такой же миф, как растяжение вагины. На самом деле, ты с каждым разом относишься к анальному сексу все спокойнее, из-за чего может возникать ощущение, что и внутри все растянулось.

10. Миф: это грязно

Правда: нет. Анус — нижняя часть толстой кишки, в нем нет фекалий. Это, правда, не значит, что можно свободно перемещать пенис из вагины в анус и обратно, — это совершенно разные среды, и их не стоит смешивать. Чтобы внутри все было чисто, достаточно вымыть эту область с антибактериальным мылом до и после секса.
Карельские вести: последние новости
Меган и Гарри против правил: позвали простолюдинов и хор афроамериканцев Женщина рассказывает, как росли до 90-х годов. Она не может этому поверить! Она УМЕРЛА достаточно спокойно. Очнувшись она не ожидала увидеть ТАКОЕ!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыта неожиданная бытовая причина ожирения6
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила20
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье9
Самые травмоопасные позы из Камасутры2
К чему ведет кровосмешение7
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чём говорят ваши руки
Здоровье
13:52
Звезды, которые не боятся старости
Звёзды Здоровье
04:16
К чему ведет кровосмешение
Здоровье
00:08
Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
Звёзды Экономика
00:29
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
Звёзды
06:27
Загадки, которые под силу лишь самым смекалистым
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение