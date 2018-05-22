«Не позорь Приморье»: новую участницу «Дом-2» затравили за эти слова 

В Сети ополчились против новой участницы реалити-шоу «Дом-2», сообщает PRIMPRESS.
Екатерина Хромина из Уссурийска. На проект пришла совсем недавно, но уже успела оскандалиться несколькими высказываниями. Девушка заявила, что приехала в Москву, потому что не может найти себе достойного парня в Приморье.
«В моем городе встретить нормального мужчину фактически невозможно. Они делятся на два типа — либо бесхребетный маленький мальчик, либо взрослый состоятельный мужчина, но у которого не все в порядке с головой», — объяснила Хромина.
Заявления девушки вызвали резкую критику со стороны интернет-пользователей. Юзеры призвали Хромину «не позориться».
«Мне одной кажется, что она люлей получит, когда приедет назад?»
«Спустись с небес на землю, девочка… У нас в городе много достойных мужчин… Похоже, ее обломили и не раз, вот и обиделась».
«Очередная корюшка на «Дом-2».
«У нее жуткий деревенский говорок. С ее пафосом как-то не вяжется. Самое то для этой передачи».
«Умный на такую и не посмотрит! У нас в Приморском крае самые красивые девушки! Умные, сильные с хребтом парни!»
«Приморье бы лучше не позорила!»
«Мне кажется, кто позорится на всю страну в этой фигне — у того как раз не все в порядке с головой».
A post shared by Приморье Онлайн (@primorye_online) on May 21, 2018 at 6:51pm PDT