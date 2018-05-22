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Россиянка сменила полицию на секс‐индустрию ради спасения проституток
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Россиянка сменила полицию на секс‐индустрию ради спасения проституток 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Женщина из Сибири, 20 лет прослужившая в полиции, приняла решение заняться работой в сфере секс‐индустрии. Целью своей деятельности она называет защиту прав проституток и легализацию этой профессии, сообщило агентство Ura.ru.
Сибирячка, имя которой не называется, участвует вместе с волонтерами из организации «Серебряная роза» в просвещении жриц любви. Большая часть правозащитной работы проходит в интернете на тематических форумах и в сообществах. Кроме того, правозащитница проводит семинары и тренинги в различных городах страны. На этих занятиях она учит проституток защищать свои права.
По данным агентства, женщина достаточно зарабатывает и может себе позволить финансировать правозащитную деятельность самостоятельно. При этом она не собирается призывать девушек к отказу от проституции, но хочет обеспечить комфортные условия их работы.
В Москве открывается первый легальный бордель Dolls Hotel — правда, вместо живых девушек посетителей там ждут высокореалистичные секс‐куклы. Недавно подобные заведения появились в Испании и Франции, где стали популярны. Но в России у борделя уже появились ярые противники. Подробности — в материале «360».
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