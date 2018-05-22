Россиянка сменила полицию на секс‐индустрию ради спасения проституток

Женщина из Сибири, 20 лет прослужившая в полиции, приняла решение заняться работой в сфере секс‐индустрии. Целью своей деятельности она называет защиту прав проституток и легализацию этой профессии, сообщило агентство Ura.ru.

Сибирячка, имя которой не называется, участвует вместе с волонтерами из организации «Серебряная роза» в просвещении жриц любви. Большая часть правозащитной работы проходит в интернете на тематических форумах и в сообществах. Кроме того, правозащитница проводит семинары и тренинги в различных городах страны. На этих занятиях она учит проституток защищать свои права.

По данным агентства, женщина достаточно зарабатывает и может себе позволить финансировать правозащитную деятельность самостоятельно. При этом она не собирается призывать девушек к отказу от проституции, но хочет обеспечить комфортные условия их работы.

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