Интимная тренировка: как правильно выполнять упражнения Кегеля 

Наверняка ты хорошо ухаживаешь за своим телом, может, даже занимаешься спортом. Кстати, твои интимные мышцы тоже нуждаются в тренировке! Это занимает мало времени, зато помогает получать более сильные оргазмы и вообще полезно для здоровья.
18+
1. Быстрый старт
Классическое упражнение Кегеля: быстрое — без пауз — сжатие и расслабление мышц. Повторять, пока не устанешь.
2. Раз-два-три Другой вариант: сильно напрячь мышцы, подождать 2 секунды, полностью расслабиться, повторить. В моменты расслабления постарайся глубоко дышать.
3. Тест на выносливость
Если тебя ждет долгая приятная ночь, попробуй такое упражнение: напрячь мышцы, поднять таз вверх, продержаться, сколько сможешь, отдохнуть, повторить.
4. Вращение бедрами
Упражнения Кегеля можно выполнять под музыку даже в общественном месте. Никто и не догадается! Положи руки на талию и вращай бедрами в ритме музыки, не забывая напрягать и расслаблять интимные мышцы.
5. Комбинация
Когда стоишь в планке или делаешь мостик, ничто не мешает потренировать заодно и интимные мышцы!
6. Тренировка
Когда в следующий раз пойдешь в зал, подумай, какие упражнения можно дополнить Кегелем. Тебя ждет немало открытий!
7. Игрушки
Упражнения Кегеля можно сочетать и со многими секс-игрушками, достаточно попробовать один раз, чтобы в этом убедиться.
8. План
Чтобы не забывать о тренировке интимных мышц, просто внеси ее в расписание и выполняй в любую свободную минуту. Результат не заставит себя ждать.
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