Интимная тренировка: как правильно выполнять упражнения Кегеля

Наверняка ты хорошо ухаживаешь за своим телом, может, даже занимаешься спортом. Кстати, твои интимные мышцы тоже нуждаются в тренировке! Это занимает мало времени, зато помогает получать более сильные оргазмы и вообще полезно для здоровья.

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1. Быстрый старт

Классическое упражнение Кегеля: быстрое — без пауз — сжатие и расслабление мышц. Повторять, пока не устанешь.

2. Раз-два-три Другой вариант: сильно напрячь мышцы, подождать 2 секунды, полностью расслабиться, повторить. В моменты расслабления постарайся глубоко дышать.

3. Тест на выносливость

Если тебя ждет долгая приятная ночь, попробуй такое упражнение: напрячь мышцы, поднять таз вверх, продержаться, сколько сможешь, отдохнуть, повторить.

4. Вращение бедрами

Упражнения Кегеля можно выполнять под музыку даже в общественном месте. Никто и не догадается! Положи руки на талию и вращай бедрами в ритме музыки, не забывая напрягать и расслаблять интимные мышцы.

5. Комбинация

Когда стоишь в планке или делаешь мостик, ничто не мешает потренировать заодно и интимные мышцы!

6. Тренировка

Когда в следующий раз пойдешь в зал, подумай, какие упражнения можно дополнить Кегелем. Тебя ждет немало открытий!

7. Игрушки

Упражнения Кегеля можно сочетать и со многими секс-игрушками, достаточно попробовать один раз, чтобы в этом убедиться.

8. План

Чтобы не забывать о тренировке интимных мышц, просто внеси ее в расписание и выполняй в любую свободную минуту. Результат не заставит себя ждать.

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