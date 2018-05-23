Влияние курения на беременность и последствия для плода

Почему это опасно?

В это сложно поверить, но еще полтора века назад человечество было уверено в безвредности невинной привычки под названием табакокурение. Правда, в начале 20 века советское правительство начало агитировать школьников отказываться от сигарет лозунгами «Курящие школьники учатся хуже некурящих». А в 1956 году несколько десятков врачей из разных стран мира предъявили неоспоримые доказательства: они проанализировали истории своих пациентов и убедились, что большая часть больных легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком легких — курильщики.

Затем влияние курения на организм человека начали тщательно изучать. Несколько лет экспериментов показали, что звери от табака гибнут, и капля никотина действительно убивает лошадь. Итог многочисленных исследования был таков: курение влияет на здоровье легких, бронхов, сердца, ухудшает работу желез внутренней секреции, портит зубы, потенцию и развитие младенцев в утробе матери.

К сожалению, все содержимое каждой сигареты — это угарный газ, бензопирен, клей, никотин и так далее — передаются малышу через плаценту. Мама получает табачный дым, а плод — кислородное голодание из-за спазма сосудов плаценты. В лучшем случае, что может получить родившая мама-курильщица, — младенца с низкой массой тела, медленно развивающегося и часто болеющего. В худшем — не родить малыша совсем из-за выкидыша, преждевременных родов или мертворождения. Одной из основных причин синдрома внезапной смерти детей, кстати, также является курение родителей.

Оптимальный вариант для курильщицы — завязать с пагубной привычкой еще при планировании беременности, в идеале — примерно за год до старта попыток зачать ребенка. Сделать это специалисты рекомендуют обоим потенциальным родителям. Конечно, это только звучит легко, ведь задержка в развитии ребенка, который еще даже не родился — это нечто абстрактное, а вот физическая и психологическая зависимости ощущаются вполне конкретно. В этом материале мы не будет рассуждать, как бросить курить, на данный момент существуют сотни способов сделать это. Обсудим лучше то, как спасаются многие женщины — оправдание «резко бросать тоже нельзя», курение кальяна и «я просто постою рядом и понюхаю запах дыма».

Последствия курения во время беременности

По статистике, 25% женщин продолжают курение во время беременности, нанося вред своему будущему ребенку. Рассмотрим подробно последствия, с которыми кроха рискует столкнуться после такого продолжительного отравления.

Рождение с недостаточной массой тела (до 2,5 кг).

«Отравленная» психика: курящая мама практически гарантирует чаду такие качества, как невнимательность, вспыльчивость, рассеянность и уровень интеллекта ниже среднего. Специалисты называют таких детей обладателями синдрома «непоседы Фила» — они весьма агрессивны и любят обманывать.

На 40% повышается вероятность того, что малыш родится аутистом, то есть не сможет адекватно контактировать с окружающей действительностью.

Возможные расщелины лица. Вероятность факта «заячьей губы» или «волчьей пасти» выявили британские ученые. Формирование неба происходит на 6-8 неделях беременности — как раз тогда, когда мамы уверены, что на плод еще ничего не влияет. Косолапость. Риск этой патологии на 42% выше у детей, рожденных у мам-курильщиц.

Преждевременная отслойка плаценты — очень серьезная патология как для матери, так и для ребенка. Курение при беременности повышает шансы столкнуться с этим на 25-65%, все зависит от количества сигарет, выкуриваемых беременной женщиной в день.

Хромосомные отклонения — без них никуда, ведь вся таблица Менделеева, содержащаяся в сигаретах, воздействует на зародыш на генном уровне.

Риск заболевания детским лейкозом. Никотин влияет на формирование костного мозга. Клетки не могут полноценно созреть, и их замещают больные. Спасают таких малышей пересадкой костного мозга сразу после рождения, но донорского материала слишком мало, и младенцам не всегда удается сохранить жизнь.

Развитие гиперкинетического синдрома. Не самое приятно зрелище: пораженный токсинами головной мозг ребенка бесконтрольно сокращает мышцы лица, туловища, конечностей, а иногда гортани, языка, глаз и даже неба. Проявляется это все непроизвольными движениями человека.

Мертворождение. Гинекологи даже подсчитали, что «убить» ребенка в утробе могут пять сигарет, выкуренных мамой за день.

Частота выкидышей, особенно на ранних сроках, у женщин-курильщиц выше в полтора раза, а уровень смертности детей при родах — на 30%. При этом серьезность ущерба напрямую связана с количеством выкуриваемых беременной женщиной сигарет в день, — к такому выводу пришли зарубежные эксперты. Последствия пагубной привычки матери преследуют малышей как минимум еще шесть лет после появления на свет: дети курильщиц позже начинают разговаривать и читать, слабее своих ровесников физически и хуже проходят интеллектуальные и психологические тесты.

Мифы и реальность о курении во время беременности

«Беременной не нужны стрессы, поэтому резко бросать курить нельзя». Да, будущей маме не стоит лишний раз волноваться. Но опасность дозы яда, поступающей к малышу с каждой сигаретой, куда опаснее.

«Курить в первом триместре еще можно» — абсолютный бред! Беременность незаметна только внешне, на самом же деле именно в первые ее месяцы происходит формирование всех органов плода, поэтому курение на ранних сроках беременности особенно опасно.

Также многие ориентируются на знакомых: мол, она вот курила всю беременность и ничего, родила же здорового ребенка! Во-первых, нельзя с уверенностью сказать, что пагубная привычка матери не отразилась на здоровье новорожденного, так как многие последствия гипоксии и отравления малыша табачным ядом могут проявиться позднее. Во-вторых, возможно, но маловероятно, что эта беременная женщина «выиграла в лотерею», родив здорового ребенка. Повезет ли так кому-то еще раз — не факт.

Альтернативные способы курения

Многие беременные, осознавая весь масштаб вреда от своей пагубной привычки, все-таки отказываются от сигарет, не завязывая при этом с курением. Их выбор падает либо на курение кальяна, который принято считать мягкой альтернативой сигаретам, либо на электронные сигареты, либо на пассивное курение в стиле «я тут рядом постою, подышу».

Кальян, несмотря на безобидный вид и вкус этого ароматного дыма, для организма не менее вреден, чем классические сигареты: к плоду поступят те же ядовитые химические вещества, угарный газ и соли тяжелых металлов, только все это — в более ароматной форме, но малышу ведь запах не важен! К тому же кальян курится легче и дольше, следовательно, будущая мама сделает куда больше затяжек, чем при выкуривании даже нескольких сигарет, тем самым курение окажет еще большее влияние на плод.

Кроме того, кальян обычно принято курить целой компании, пользуясь при этом одним общим мундштуком. Разве есть гарантия, что никто из дружного коллектива не является носителем гепатита А, герпеса, туберкулеза или другого опасного заболевания?

Тем временем ряд исследований показали, что человек, предпочитающий кальян сигаретам, в итоге получает ту же самую никотиновую зависимость. Это лишь доказывает, что одно не легче другого, и беременной женщине выбирать что-то из этой пары точно не стоит.

Не стоит заменять обычные сигареты и на электронные, какими бы безобидными они бы не представлялись в рекламе. Их картриджи также содержат никотин, который, пусть в немного меньших количествах, но тоже поступает к плоду. Да и ароматизаторы в вейпах используются далеко не самые натуральные и безопасные для детского организма.

Намеренное или вынужденное пассивное курение для женщины, ожидающей ребенка, также не лучший вариант. По некоторым сведениям, сам курильщик вдыхает в себя только 20% ядовитого «содержимого» сигареты, остальные же 80% уходят стоящему рядом человеку. Активный курильщик вдыхает дым через фильтр, а его сосед — напрямую. Как отмечают ученые, пассивное курение также увеличивает все возможные риски для плода, пусть и в меньшем процентном соотношении. К примеру, активно всю беременность мама повышает шансы на мертворождение на 23%, а пассивно — на 13%.

Возможно, эти данные станут мотивацией бросить курить для вашего мужчины? Все-таки вскоре в семье станет на одного пассивного курильщика больше. Или он уже есть, если во время беременности курите вы. Но разве малыши должны принимать на себя удар, который наносит себе его родная мама?