Как худела Алла Пугачева

Пугачева всегда была склонна к полноте, поэтому испытала на себе массу способов похудеть. В итоге разработала собственные диеты, которые дают хороший результат. Журнал «Телепрограмма» проанализировал звездные диеты с помощью известного специалиста.

Женщина, которая не ест «В детстве в семье был культ еды, мама славилась тем, что она могла приготовить любую еду: грузинскую, еврейскую, русскую, — говорит Алла Пугачева, которая считает, что этот талант передался и ей. — Когда я выходила замуж, меня никто не учил готовить. Видно, это чутье передалось от матери. Я на глазок, на вкус, как-то по наитию понимала, что как надо…» Все домашние и друзья Аллы Борисовны обожают ее стряпню — готовит певица превосходно. До сих пор Примадонна любит готовить сама, хотя когда нет времени, то может доверить и помощнице.

Стройную фигуру Аллы Пугачевой на фото лучше всего удается запечатлеть ее супругу. «Любимая загорает, снял исподтишка — не любит, когда ее фотографируют», — подписал снимок в Инстаграме Максим Галкин . Фото: instagram.com Много лет Пугачева проверяла эффективность разных диет: то худела, то вновь полнела. Но несколько последних лет Алла Борисовна в идеальной форме. Причины впечатляющих перемен с фигурой раскрыли знакомые певицы и она сама. Во-первых, в Израиле Пугачевой подобрали эффективные таблетки от диабета. Во-вторых, она изменила график и ложится спать до 23 часов. В-третьих, певица много времени проводит в воде. «Алла Борисовна плавает в бассейне, который есть в замке», — говорит стилист Примадонны Алишер.

Ну и конечно, важно скорректировать рацион.

«Пластические хирурги разглядывают: что она сделала? — комментировала свое преображение на канале НТВ Алла Борисовна. — Где она что-то отсосала, что-то убрала, что-то резала? Просто меньше жрать! И я, естественно, похудела. Я не болела, а специально села на диету. На ночь не кушать, хлеб не есть. Я очень люблю соленое, пришлось отказаться».

Пугачевой помогли не только эти правила, но и проверенная диета, которую она называет «СССР». Нужно отказаться от трех «с»: сладкого, соленого, сдобного. «Р» — разгрузочный день на овощных супах или пюре. Это не значит, что Пугачева постоянно голодает — после кардинального похудения Примадонна теперь подключает «СССР», только когда возникает необходимость. Кстати, отмечая в этом году «день желтых цветов» (наступление весны), Алла Борисовна напекла дома пирожков и принесла их на вечеринку — угощала друзей. Гости заметили, что и сама попробовала. Когда есть повод, то можно и нарушить принципы здорового питания. Кстати, не солить еду в свое время Примадонне посоветовала дочь Кристина Орбакайте . А затем Пугачева уже модернизировала бессолевую диету.

А помнишь, как все начиналось?

Мошенники, которые продвигают в интернете платные диеты, часто наживаются на имени Пугачевой. Похудение Пугачевой народ считает одним из самых эффективных в российском шоу-бизнесе, вот и стремится узнать секрет.

Алла Пугачева в 2009 году скрывала пышные формы под пышными нарядами. Фото: Gennadii USOEV/globallookpress.com В молодые годы Алла Борисовна худела по-разному. Пробовала монодиету — сидела на гречке, позже пробовала питаться овощными супами, вареной рыбой и мясом, исключив ужин. В 90-х Примадонна ездила в швейцарскую клинику, где прошла курс оздоровления и очищения организма.

Эффективным было похудение Аллы Борисовны Пугачевой во Всесоюзном научном центре медицинской реабилитации и физиотерапии. В середине 90-х певица проходила курсы оздоровления в этом медицинском учреждении в центре Москвы. Индивидуальной системы питания для звезды не изобретали — месяц она питалась по меню с пониженной калорийностью и занималась с инструктором физкультурой. О системе питания нам рассказывал ныне покойный профессор Василий Михайлович Боголюбов, который в те годы руководил научным центром. «Из углеводов разрешались только фрукты, готовили на овощных бульонах, на ужин давали тушеные овощи», — рассказывал Боголюбов.

«Я очень люблю соленое, пришлось отказаться…»

Примерный рацион, на котором тогда худела Алла Борисовна, выглядел так: завтрак — овсянка, яйца или омлет, обед — суп на овощном бульоне, кусок вареного мяса или рыбы, гречка, ужин — овощи, перекус — фрукты.

Но, похоже, собственные диеты Примадонны работают лучше. Короткие юбки и шорты сидят на 69-летней Пугачевой лучше, чем в молодости. А интерес к ее диетам — это навсегда. Ведь, как пела, Алла Борисовна: «И вызывает жгучий интерес мой часто изменяющийся вес».

Диеты Примадонны разбирает врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Потянова.

Посоли меня на исходе дня — Плюсы диеты «СССР»: сладкое и сдобное — это быстрые углеводы, которые легко превращаются в жиры, поэтому их исключение из рациона необходимо при любой диете. А вот исключать из рациона соль не нужно, так как ионы натрия и хлора необходимы для поддержания кислотно-щелочного равновесия организма, хорошей работы надпочечников. При полном отсутствии в рационе соли вес снижается, но не за счет сжигания жиров, а за счет вывода из организма жидкости. Кроме того, при нехватке натрия вода устремляется внутрь клеток, что приводит к нарушению их функций. Даже 7-дневная бессолевая диета может в дальнейшем замедлить сжигание жира. Соль лучше всего добавлять в уже готовое блюдо — в день рекомендуется употреблять до чайной ложки соли (3 — 5 г). Овощные супы и достаточное количество жидкости (30 мл на кг веса) — хорошая пищевая привычка. Однако их рекомендуется включать в свой рацион не только раз в неделю во время разгрузочного дня, а ежедневно, так как суточная потребность в клетчатке составляет минимум 500 г.

Лег пораньше — сбросил побольше

Что касается последних перемен в образе жизни певицы, то нормализация уровня глюкозы в крови важна для здорового снижения веса, так как при повышенном уровне глюкозы ее избыток превращается в жиры. Ложиться спать до 11 вечера действительно необходимо для здорового похудения. Так как именно с 23 часов до часу ночи наблюдается пиковый выброс гормонов мелатонина и соматостатина, которые играют колоссальную роль в процессах обмена веществ и жиросжигании. При нарушении режима сна мелатонина вырабатывается мало, это приводит к отложению жира, преимущественно в области живота, хроническому стрессу, истощению надпочечников, преждевременному старению.

Не все советское — лучшее

Современной наукой пересмотрены некоторые советские и постсоветские рекомендации. К примеру, доказано, что употребление полезных жиров (в частности, яичных желтков) не грозит повышением уровня холестерина, а является необходимым фактором для поддержания гормонального здоровья. А вот количество быстрых углеводов в рационе нужно понизить — они делают холестерин вредным. К быстрым углеводам относится, к примеру, овсянка, если она представляет собой не цельное зерно, а разваренные хлопья геркулес.

На обед вполне допустимо употреблять постный белок (белая рыба, белое мясо), небольшое количество сложных углеводов (крупы) и овощи. На ужин к овощам допустимо добавить немного полезных жиров (например, ложку оливкового масла) и немного постного белка (белая рыба или мясо, морепродукты). Худеющим употреблять фрукты в качестве перекуса не стоит — дополнительный прием фруктозы замедляет процессы жиросжигания. Фрукты ешьте после завтрака и/или обеда.