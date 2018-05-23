Как щитовидка влияет на здоровье женского организма

Репродуктивную систему женщины можно сравнить со сложно устроенным механизмом. В него входят различные структуры: яичники, надпочечники, щитовидная железа, а также подкорковые центры, гипоталамус и гипофиз.

От правильной работы нейроэндокринной системы зависят очень многие важные процессы в женском организме: наступление менструации в 12-14 лет, созревание фолликулов, функционирование желтого тела, овуляция и успешное развитие беременности.

При протекании патологического процесса в любой из составляющих этой системы правильное и гармоничное функционирование репродуктивной функции нарушается. На внешнем уровне это обычно замечается как «нарушение цикла». В таких случаях необходимо провести тщательное обследование, используя инструментальные и лабораторные диагностические методы.

Щитовидка и менструация

При изменениях в работе щитовидной железы, особенно в случае снижения ее функции (гипотиреоз), нарушается менструальный цикл. Это может проявляться как нерегулярными месячными, так и полным их отсутствием. Если не обращать на это внимание, ситуация будет прогрессировать, а в дальнейшем это может привести к бесплодию или даже невынашиванию беременности.

У девочек гипотиреоз может привести к нарушениям в половом развитии, в том числе к первичной или вторичной аменорее (полному отсутствию менструаций).

Сегодня достаточно распространена такая эндокринная патология, как аутоиммунный тиреодит. Организм вырабатывает антитела к клеткам щитовидной железы.

При этом заболевании серьезно возрастает риск развития тяжелых нарушений работы щитовидки. Однако если при этом заболевании гормоны щитовидной железы (ТТГ и Т4) находятся в пределах допустимой нормы, аутоимунный тиреодит не требует лечения. Если показатели отклоняются от вариантов нормы (не так важно, в большую или меньшую сторону), то необходимо как можно раньше обратиться к эндокринологу. Это заболевание часто приводит к невынашиванию беременности, но еще более серьезным последствием является продуцирование аутоантител — они провоцируют развитие тромбофилии.

Щитовидка и беременность

Аутоиммунный тиреодит создает большие проблемы именно во время беременности. Сосуды плаценты, через которые ребенок получает питание от матери, забиваются тромбами, и плод не получает в достаточном количестве ни кислорода, ни питательных веществ. Это может привести к синдрому задержки развития плода. Вот почему, планируя беременность, необходимо пройти комплексное обследование — проверить работу щитовидной железы, сдать тест на генетические тромбофилии и, при выявленных отконениях, контролировать гемостазиограмму (показатели системы свертывания крови).

У многих женщин, которые обращаются к гинекологам с проблемой бесплодия, одновременно обнаруживаются различные патологии щитовидной железы, протекающие практически бессимптомно, но при этом оказывая патологическое влияние на репродуктивную систему. В связи с этим, всем парам, которые проходят обследование по поводу бесплодия или готовятся к процедуре ЭКО, обязательно проводится обследование функции щитовидной железы.

С другой стороны, ХГЧ и эстрогены, так называемые гормоны беременности, также могут оказывать влияние на работу щитовидной железы. Ее функция изменяется на фоне беременности, иногда в сторону патологии. В этом случае в течение беременности придется наблюдаться не только у гинеколога, но и у эндокринолога.

Щитовидка и здоровье груди

Гормоны щитовидной железы способны оказывать влияние на развитие патологических процессов молочной железы. Есть исследования, которые подтверждают, что снижение уровня тироксина и трийодтиронина увеличивает риск развития мастопатии. С другой стороны, многие (в том числе патологические) изменения в щитовидке происходят в период грудного вскармливания, но четкая причинно-следственная связь пока не установлена

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