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Студентки США — главная жертва долговой ловушки
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Студентки США — главная жертва долговой ловушки 

Вести Экономика 47 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 22 мая — «Вести. Экономика» Студенческие долги вскоре могут стать ключевой американской проблемой. Более того, особенно остро эта проблема будет стоять для женщин.
Согласно отчету, опубликованному в понедельник Американской ассоциацией женщин, обучавшихся в университетах (AAUW), разрыв между суммой долга, выплачиваемой выпускниками мужского и женского пола, за последние 4 года вырос вдвое. В среднем, объем долгов женщин, получающих степень бакалавра в 2016 году, оказался на $2700 больше, чем у их коллег-мужчин. В 2012 году разрыв составлял $1400.
Кевин Миллер, старший научный сотрудник AAUW и автор отчета, подсчитал, что если эта тенденция сохранится, долги студентов женского пола могут достичь $1 трлн в следующем году. Если соотношение долга женщин и мужчин останется неизменным, долги студентов мужского пола составят $550 млрд
Эти данные дополняют растущий объем доказательств, большая часть которых была опубликована AAUW, касающихся того, что студенческие долги — это преимущественно проблема студентов женского пола.
Они составляют всего 56% американских студентов, тем не менее, на долю женщин приходится почти две трети огромного студенческого долга Америки, или около $890 млрд Более того, женщинам-студентам требуется больше времени, чтобы расплатиться с ними.
Распредеоение долга между разными группами населения США  По словам Миллера, для этого есть множество причин. Во-первых, женщинам приходится больше полагаться на кредиты для финансирования получаемого образования в колледже, потому что их уровень дохода меньше до того как поступают в колледж и пока они учатся.
И как только женщины заканчивают колледж, разрыв в оплате труда по гендерному признаку продолжает оказывать влияние.
По данным AAUW, женщины с высшим образованием, работающие полный рабочий день, зарабатывают на 26% меньше, чем их коллеги-мужчины, что мешает им своевременно выплачивать кредиты. В среднем мужчины выплачивали примерно 38% своих студенческих кредитов в течение первых четырех лет после окончания колледжа, тогда как женщины выплачивают только 31%.
Все это означает, что женщины не получают такой же финансовой отдачи от своего высшего образования, как мужчины, хотя они получают высшее образование в большем количестве. Эта динамика является результатом сложного сочетания факторов, заявил Миллер.
По словам Миллера, женщины получают больше степеней, потому что признают, что это нужно им, чтобы соответствовать уровню заработка мужчин. Но им приходится брать долги, причем их объем долгов выше, чем у мужчин.
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