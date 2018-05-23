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Было — стало: как сложилась жизнь любвеобильной Риты Агибаловой после ухода из реалити-шоу «Дом-2»
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Было — стало: как сложилась жизнь любвеобильной Риты Агибаловой после ухода из реалити-шоу «Дом-2» 

WMJ.ru 39 минут назад
Фото: WMJ.ru
Рита вместе со своей сестрой и мамой участвовала в телепроекте «Дом-2», на котором успела не только построить отношения, но и выйти замуж. Первым избранником Агибаловой стал Андрей Черкасов, с которым она познакомилась вне стен реалити. Но в рамках проекта роман продлился недолго — Рита начала новые отношения с Евгением Кузиным, от которого забеременела, а затем и вышла за него замуж. В 2009 году Агибалова родила сына Митю.
Но и эти отношения были недолгими. Через два года пара развелась. После этого Рита встречалась с несколькими молодыми людьми, но все романы были скоротечными. В 2012 году Агибалова покинула «Дом-2». На тот момент у Риты начались отношения с Павлом Марсо, который также пришел на реалити устраивать свою личную жизнь. Через два года пара сыграла тайную свадьбу. На тот момент Рита уже была беременна дочкой Беллой.
Рита взяла фамилию супруга. В соцсетях экс-участницы реалити сейчас много счастливых фотографий с мужем и детьми. В 2016 году появилась информация о том, что супруги переехали на Кипр. Но сама Рита заявила, что это просто длительный отпуск, а не смена местожительства. И действительно, супруги вернулись в Россию, купили квартиру, в которой недавно закончили ремонт. О своих приключениях Рита рассказывала в видеоблогах.
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Фото:Instagram, соцсети
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